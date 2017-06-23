苹果回应下架App事件： 为保障用户安全，逾10万APP被清除

针对中国媒体昨日报道的“App Store大量应用下架”事件，今日苹果发布官方声明作出回应，他们的确在清理一些不良应用。
这一清扫行动是为了确保提供最优秀的App和游戏，同时也为了保障用户的安全，给用户一个高品质应用使用环境。同时这项工作并不是一时的，而是长久进行的。此外，在这份官方声明中，苹果强调这项持续性举措于2016年下半年推出，迄今为止全球范围内已经有超过10万个App被移除。
从2016年6月起，Apple宣布对审核进行了革新，主要就是减少审核时间，目前可以达到约50%的App审核在24小时内完成，9成的App审核在48小时内完成。更快的审核使得开发者得以快速修复问题，并更加顺畅地整合用户的反馈。
为了给iOS 11营造一个干净环境，简单来说苹果本次“清扫”的App主要有五种：
1、山寨克隆应用；
2、传播盗版音乐内容；
3、多年无人下载的应用；
4、不兼容64应用系统；
5、有安全隐患的热更新应用；
由此看来，中国众多App被下架，原因可能不仅是热更新的问题。比如，很多App很久未被使用，涉嫌山寨或其他安全问题，都会被苹果“大扫除”清理掉。
需要指出的是，这次集中清理行动中，受影响最大的是中国的开发者。第三方数据监测机构ASO100提供的最新数据显示，近日，苹果公司正在对中国应用商店进行密集整顿，两周内下架近6万款应用，其中游戏应用被下架的数量接近2万，成为被下架数量最高的App类型。
ASO100的分析人员说，App Store中App总量约200万个，其中游戏应用40万个，占有20%的比例，从总量上来说，游戏类的确基数大。但另一个重要的方面，游戏分类同时也属于是违规操作的高发分类。通过分析近一年的游戏类应用每日下架数量，发现每隔2-3个月，苹果就会针对游戏类应用进行一番大规模的集中下架处理。
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