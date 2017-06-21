韩国将量产“铁鹰”反导导弹：测试中百发百中

美国《国家利益》双月刊网站6月19日报道称，韩国有一种防御朝鲜日渐增多的弹道导弹的新武器系统。
“韩国版导弹防御系统（KAMD）”的组成部分之一中程地空导弹（M-SAM），又称“铁鹰”-2，在近期的评价测试中，这一“碰撞摧毁”式导弹拦截系统击落了所有5枚模拟弹道导弹。韩国18日宣布，已准备大规模生产这种导弹。
这种能消灭12.5英里（1英里约合1.6公里）高度以下目标的新系统将与美国“爱国者”-3型导弹系统一起提供低空防御。美国的“萨德”系统是唯一能够提供高空防御的系统。
韩国军方还在研制一种能够消灭高度在25英里至40英里之间的导弹的远程防空导弹系统。据称，作为对朝鲜快速研制新导弹的回应，韩国军方已将完成这一导弹防御系统的目标日期提前。
朝鲜今年试验了10多枚导弹，包括新型短程、中程和中远程弹道导弹以及海岸防御巡航导弹和防空导弹。
韩国国防部长说，朝鲜导弹项目的进展速度远远快于当初预期。人们对朝鲜可能很快就将试验洲际弹道导弹深感担忧。
朝鲜炮兵部队大规模集结也令韩国忧心忡忡。韩国4月宣布研制一种能发现朝鲜大炮的新雷达系统。这种雷达能发现40英里外的大炮。
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