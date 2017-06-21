谁敢买？印度将生产最先进版本F-16：未来或出口

美国全球安全网站6月19日报道称，洛克希德-马丁公司和塔塔高级系统公司签署了一项具有里程碑意义的协议，证实两家公司有意携手在印度生产F-16 Block 70战斗机。F-16 Block 70可以完美满足印度空军的单引擎战斗机需要，而且无与伦比的美印工业伙伴关系直接支持印度发展私人航空和国防制造业能力的倡议。
世界上最大的防务承包商和印度主要的工业企业此次在F-16的生产上前所未有的合作为印度提供了生产、经营和出口F-16 Block 70的机会。F-16 Block 70是世界上最成功的多用途战斗机的最新和最先进的版本。
在印度生产F-16保障了洛克希德-马丁公司和F-16供应商的数千个就业机会，并在印度创造了新的制造业机会，使印度处于最广泛的战斗机供应生态系统的核心位置。
塔塔父子有限公司总裁N·钱德拉塞克兰说：“这项协议以洛克希德-马丁和塔塔已经成立的合资企业为基础，凸显两个公司之间的关系和承诺。”
洛克希德-马丁航空公司执行副总裁奥兰多·卡瓦略说：“洛克希德-马丁荣幸地与印度国防和航空界领袖塔塔高级系统公司在F-16项目上合作。我们的伙伴关系极大加强了F-16的‘印度制造’提议，在印度和美国创造并维持了无数的新就业机会，并把世界上经过实战检验的多用途战斗机带到印度。”
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