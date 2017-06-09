诺曼底登陆中盟军伞兵的悲壮经历

1944年6月6日，盟军登陆诺曼底。在那“最长的一天”中，超过2.4万盟军伞兵乘飞机展开作战行动。在这一近乎自杀的英勇行动中，数以千计的盟军伞兵阵亡或受伤。
盟军直面恐惧
当盟军伞兵开始清晰意识到，他们就是这次解放法国的大规模行动(共有约16万盟军士兵参加)的进攻之箭时，恐俱、勇气、绝望、使命感……所有这些情绪就像巨大的旋转木马，在这些英雄士兵的头脑中不停转换。等待他们的命运是残酷而充满不确定性的，或许与他们想象的截然不同。
而这就是发生在许多美国、加拿大和英国伞兵身上的真实情况。他们为了这次行动都接受过严酷训练，这些训练已将他们改造成真正的“杀戮机器”。他们中的许多人眼睁睁地看重自己对征服和荣誉的渴望因为糟糕透顶的运气而成为泡影。在危险而混乱的空降行动中，不少伞兵不幸降落在雷区、池塘，直接被炸死炸伤，或因为身上背负着沉重的装备而溺亡。还有一些人的降落伞挂在了塔楼或大树上，使他们悬在半空中。
一些参加空降行动的战地牧师在落地的瞬间感到了前所未有的恐惧，因为他们在伞降过程中丢失了自己的圣经和十字架。令人意想不到的是，少数盟军伞兵的野蛮行径给大多数人的英勇表现抹了黑。这是因为，当成千上万盟军伞兵付出生命的代价将德军从法国北部驱逐之际，他们的一些战友却在对已经投降的德军发泄复仇心理，私自枪决战俘，然后从尸体上掠走戒指等贵重物品。
伞兵牺牲最大
诺曼底登陆的目的是迫使德军分散兵力，减轻东线苏联军队的反攻压力。行动任务很容易描述，实施起来却困难得多。因为虽然纳粹“怪兽”已经受到重创，但还远没到垂死的地步。而且，希特勒和他的将领们也绝非等闲之辈。1943年，为应对盟军可能实施的登陆行动，希特勒授命陆军元帅隆美尔监督“大西洋壁垒”的升级工程，加紧建造和提高防御工事的灵活性,将“大西洋壁垒”防御能力大幅提升。
在北非立下赫赫战功的隆美尔下令在海滩上修建了各种碉堡、火炮阵地，布下了数以百万计的地雷、反登陆障碍物以及无数铁丝网。德军在这一大西洋防线上部署了近40万兵力，以及大最装甲力量。1944年6月6日，以伞兵为先导，近16万盟军部队在空军的掩护下从英国朴茨茅斯起航，横渡英吉利海峡，一举突破了德军防线“大西徉壁垒'置纳粹德国于腹背受敌的境地。这次登陆作战，盟军大批战舰、飞机、登陆艇、运输舰、坦克和官兵，分多路向诺曼底海滩发起猛攻并成功建立登陆场。在诺曼底登陆行动中，伞兵的任务是最艰臣的，他们付出的牺牲也是最大的。（（西班牙《阿贝赛报》）
“我只是运气好”
【美军新闻处网站6月6日报道】题:参加诺曼底登陆的者兵形容当时“一片混乱”
二战期间，当陆军下士赫尔曼•蔡奇克所乘登陆艇的跳板“砰”的一声落在犹他滩时,他立刻跳下来，在沙滩上—路狂奔。滩头的坚固碉堡向外扫射着致命的子弹。在1944年6月6日清晨发动的这次两次攻击中，蔡奇克和第4步兵师的其他士兵---他们属于第一波登陆部队——拼命想要安全地通过这处被德国人占领的海滩。
今年93岁高龄的蔡奇克说:“当这些登陆艇的前端放下后，我们立刻跳下去。我们看不清该朝哪儿开枪。我们只能设法离开沙滩，找到队伍里的其他人。”在法国北部一条绵延50英里(约合80公里)的海岸线上，那一天有超过16万名盟军士兵冲上犹他滩和其他四块海滩，以便在欧洲大陆抢占一个立足点。等诺曼底登陆结束时，有超过9000名盟军士兵阵亡或受伤，其中大多数是美国人。
蔡奇克所在部队有若干人伤亡，他和其他活下来的人继续推进到敌人阵地并解放了巴黎。他今天出席了在华盛顿国家二战纪念碑前举行的诺曼底登陆73周年纪念仪式。他在出席仪式前说:“当时我们有许多人都参加了登陆。我只不过运气好罢了。”这次史上最大规模的登陆战出动了超过5000艘军舰和1.3万架飞机，它后来大大扭转了欧洲战场的形势。
陆军列兵阿纳尔德•加布里埃尔回忆起趟过冰冷海水的场景，当年他所乘坐的登陆艇没能抵达犹他滩。他说:“信不信由你，6月的海水面特別冷，再加上恐惧，那种经历让人难忘。”当时是第29步兵师机枪手的加布里埃尔描述了当时的混乱经过。他说:“空军在头顶，海军(对敌人阵地)进行炮击，敌人向你射击，我们也向他们射击，场面完全是一片混乱。没人在他们原先打算好的地方登陆。我的登陆位置大大偏向左翼，最后到了第1步兵师那里。我花了一天时间才回到正确的方向，找到第29师。当时就是那么混乱。”
在参与对奥马哈滩的进攻、帮助解放法国部分地区并获得陆军颁发的两枚铜星勋章后，加布里埃尔加入了空军，当起了乐队指挥。他说自己在战争爆发前就是中学乐队的成员，而且他一直想重操旧业。音乐给了他慰藉，并且使他的思绪不至于长久徘徊在有关诺曼底登陆和其他作战任务的记忆上。他在参加仪式前说:“我克服创伤后压力的办法就是保持忙碌，这样就没时间回想当年了。”他说，战争结束后不久，一位中尉给了他保持忙碌的忠告。加布里埃尔说，听到这一忠告之前，他正在努力应付自己对那重要一天所发生事情的记忆。
加布里埃尔说:“回望过去不要紧，只是不要盯住不放。”他在服役36年后作为空军上校退役。“那是多棒的忠告啊。只要保持忙碌，你就没有时间去回忆了。”上周庆祝了自己92岁生日的加布里埃尔今天站在了指挥台上，指挥一支中学乐队在纪念仪式上演奏爱国歌曲。作为一名老兵，加布里埃尔每年仍要奉上25场音乐演出，他誓言以后还要回到纪念碑下指挥乐队。他笑着说:“我会在(纪念诺曼底登陆)75周年和80周年的仪式上指挥，那时我就100岁了。我热爱它，它是极佳的治疗，它的确是。”
但是，在这些仪式上当普观众的面指挥乐队并不仅仅是为了他自己，也是为了那些再也没能回家的人。他说:“我在生命里的每一天都会记起他们。他们和我一起站在指挥台上。我因为他们才能站在这里”。
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