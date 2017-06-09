卡塔尔危机背后的美国军售合同

沙特向卡塔尔发出最后通牒，令后者在24小时内履行10项条件。多哈再度抱怨自己是黑客进攻的受害者。美国有线电视新闻网援引中情局匿名人士的话报道，罪魁祸首为俄罗斯黑客。然而，海湾地区外交冲突的真正原因或许出在美国本身。
特朗普6日发推特称，正是自己在沙特的演讲促成阿拉伯国家联合起来，令卡塔尔放弃对伊斯兰极端主义的支持,“看吧，领导人指向了卡塔尔”。但美国《防务新闻》周刊网站注意到，特朗普对卡塔尔的尖锐批评“时机微妙”:正值华盛顿向多哈出出售72架F-15QA “高级鹰”战机的交易面临流产威胁之际。相关谈判于2016年展开，当时奧巴马的总统任期已近尾声。时至今日，合同仍未签署。
特朗普不久前刚与卡塔尔在中东的主要竞争对手、卡国外交危机的始作俑者沙特谈成了大宗军火交易。与利雅得进行先期谈判的是特朗普的女婿兼顾问库什纳。双方最终签署了逾千亿美元的两份协议，被沙特国王萨勒曼称为转折点。
俄罗斯《祖国军械库》杂志主编、军事专家维克托•穆拉霍夫斯基认为，《防务新闻》有关美卡两国间211亿美元的战机交易可能落空的说法并非毫无根据，“倘若开始供货并付款，才能认为交易生效，但目前什么都没有发生”。
该交易的供货方波音公司努力表现出乐观姿态，但合同的未来显然悬而未决。不过；西科尔斯基飞机公司的乐观显然无需伪装:它手握來自沙特的订单，其中包括150架“黑鹰”直升机，总额60亿美元。
不难推测，推动奥巴马政府与卡塔尔军火交易的院外集团与力促特朗普跟沙特军的是两批人，虽然他们都跟美国武器巨头有关。不得不提的库什纳，他被视为“助特朗普拿下白宫者”,正是他主导了跟沙特人的先期谈判。4月，他还跟美国参谋长联席会议主席邓福德一道前往伊拉克。有关他会晤中东各国政要代表的新闻也浮出水面。特朗普本人在选举前也承诺，不会让美国军火商丢掉饭碗。
因此，美国不希望自己的两个伙伴国卡塔尔和沙特爆发现实的危机，至于“外交危机”则不在华盛顿的担优范畴之内。穆拉霍夫斯基指出，只要能找到买家，美国军工企业就会鼓掌欢庆，不管是卖给沙特还是卡塔尔。所以，特朗普政府将乐见卡塔尔“幡然醒悟”，因为“阿拉伯世界国家善于180度大转弯”。(俄罗斯《观点报》)
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