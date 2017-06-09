中国的全球野心扩展到遥远的热带债券市场

中国的经济外交正在促进前沿市场债券承销领域发生变革。上周，当马尔代夫这个小小的岛国准备首次发行美元债券时，它未选择老牌的国际债券承销机构，而是选择了中国第五大银行旗下的证券公司交银国际控股有限公司。该公司是这笔总额2亿美元的5年期债券——也是今年一大批前沿市场发行的美元债券中的最新一笔——的独家承销商。
中国的银行还突然出现在上个月斯里兰卡美元债券销售的盛大活动中：中信证券股份有限公司与工银国际证券有限公司——后者是按资产计算世界最大银行的子公司——成为销售15亿美元债券的银团成员。它们的参与是往中国大力推行“一带一路”倡议的背景下发生的，中国将向参加这一倡议的发展中国家提供近800亿美元的金融支持。
马尔代夫财政部财务司司长萨鲁瓦什•亚当在电话采访中说:“马尔代夫政府与中国政府通过开发项目及‘一带一路’倡议建立了良好的关系，我们与中国的银行也有非常好的关系。良好的关系或许有助于做出这个决定，但它并非驱动因素。商业条件以及我们对交银国际的信心才是更重要的因素。”
为了深化中国与古丝绸之路沿线国家之间的贸易和外交联系而于2013年发起的“一带一路”倡议，已经转变成表明中国国际化善意的一个工具，中国公司被鼓励投资离岸基础设施项目。随着斯里兰卡目睹去年美元债券销售需求翻了两番——这在一定程度上得益于中国投资者的投标，“一带一路”倡议也有助于实现前沿债券买家池的多样化。
本社编录的数据显示，四年來最便宜的借贷成本也吸引着评级较低的小国进入美元债券市场，亚洲的前沿债券发行量今年迄今已达18亿美元，是2016年同期水平的三倍以上。据了解谈判过程的人士透露，在确定由交银国际承销债券发行之前，马尔代夫去年底曾与澳新银行、德意志银行以及星展集团控股有限公司就销售债券问题进行过谈判。据巴布亚新几内亚中央银行行长透露,该国计划下半年首次发行美元债券，已授权中国银行为主要承销商之一 。
中国银行香港分行债券承销主管塞巴斯蒂安·夏(音)说，该行可帮助小国接触世界第二大经济体的投资者。他说：“我们可以提供大部分国际银行在承销领域所提供的服务。但更重要的是，我们可以帮助发债国与中国建立联系。”
萨鲁瓦什•亚当在马尔代夫财政部表示，虽然热带风光令马尔代夫成为繁华旅游的魅力目的地，但这个由珊瑚环礁构成的国家却面临着基础设施难题，建筑项目的材料几乎都需要进口。“这意味着我们未來既需要国际市场的债券融资，也需要贷款融资。”（彭博新闻社）
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