吴小晖传被带走 A股恐掀波动

据《财经》报道，安邦集团掌门人吴小晖于6月9日被有关部门带走。中国保监会相关人士翌日赴安邦集团开会，小范围宣布吴小晖被带走的消息。
据《财经》杂志今晚引述多个渠道的消息报道，上个星期五（6月9日），吴小晖被有关部门带走。
报道称，次日，保监会相关人士赴安邦集团开会，小范围宣布了吴小晖被带走的消息，但对于具体原因，并未详细解释。
《财经》就这项消息向保监会和安邦集团新闻宣传部门求证，但保监会新闻部门未予置评。安邦保险集团也未予回应否认。
报道称，多位接近吴小晖的人士证实，自上周末以来，未再和吴小晖取得直接联系。与此消息相伴随，有关安邦集团后续资产管理模式的议论，也在一定范围内出现，但迄今尚未有权威部门给予定论。
安邦保险集团近来传闻缠身。此前两个月市场盛传，吴小晖因涉腾挪民生银行千亿贷款而被抓；财新网则报道，安邦一季度现金缺口超过200亿元人民币，现金流压力增大。对此，安邦发言人一再否认，吴小晖也接受《新京报》专访，间接传达他并未被带走的信号。
内地媒体统计，安邦保险集团及旗下子公司的A股公开持股24只，合计持有股数达到179.78亿股，持股市值约达到1967.01亿元人民币。
其中，持股主体包括安邦人寿、安邦财险、安邦保险集团、和谐健康保险、安邦资管等多间公司，主要集中在银行、房地产和建筑装饰等大型蓝筹股上。
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