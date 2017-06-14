英政府坚持脱欧谈判计划不变

【路透社伦敦6月12日电】英国首相特雷莎•梅的发言人周一说，尽管梅在上周的选举中未能赢得议会绝对多数，但英国脱离欧盟的计划并未改变。
这位发言人说:“我们已明确阐述了我们的态度，在多处地方明确阐述过，这一点没有改变。”他还说，脱欧事务大臣戴维·戴维斯早些时候也表明了同样的态度。这位发言人还说，梅仍然致力于按原计划在两年内完成脱欧程序，并且英国仍准备好如有必要，在谈判达不成协议的情况下离开。
【法新社伦敦6月12日电】英国首相特雷莎•梅周一在准备与愤怒的保守党议员摊牌时前途未卜。她的保守党在上周的大选中出人意料地失去了议会的绝对多数席位，导致英国在与欧盟举行脱欧谈判之前出现政治混乱。脱欧谈判定于下周开始。首相将于周一晚些时候面见下院议员们，她可能因提前大选的决定及后果而面临辞职的要求。
尽管面临下台压力，梅誓言留任，并在11日公布了新内阁，成员变化不大。明显受到削弱的首相在接受天空新闻频道采访时否认自己被“震呆”了。她说:“我现在的感觉是还有工作要做，我想公众希望看到政府继续埋头工作。”保守党正与北爱尔兰极端保守的民主统一党谈判，试图建立非正式联盟。
【美联社伦敦6月12日电】在选举取得灾难性的结果后，尽管人们怀疑首相梅是否还能掌权，但内阁高级成员周一对她的领导力予以支持。首相周一将与本党议员见面，其中有些人要求梅尽早下台。负责脱欧谈判的大臣戴维斯说，任何关于梅将下台的猜测都是“难以置信的自我放纵”。
戴维斯在接受英国独立电视公司采访时称自己忠于梅，并表示治理国家比打选战要难得多，而“她非常善于治理国家“。”梅的最大潜在对手、外交大臣鲍里斯•约翰逊也在媒体撰文粉碎了她将立即被罢免的说法，并强调保守党仍是最大政党。
【路透社伦敦6月12日电】英国脱欧事务大臣戴维斯周一表达对首相梅的支持，他说前财政大臣乔治·奥斯本称梅已是“行尸走肉的女人”，这种看法是错误且自我放纵的。戴维斯表示，他在大选后与首相见面时，并未看到梅因大选失利而哭泣。
戴维斯说:“她很好，正在继续工作。”被问及上周五首相是否泪如泉涌时，戴维斯在独立电视公司的节目上说:“我看到她时她并没有哭泣。她是一位非常优秀的首相。”戴维斯周一还表示，英国脱欧的正式谈判将在下周的某个时点启动，但可能不会按计划在6月19日启动。
【英国《星期日泰晤士报》网站6月11日报道】在大选过后所获授权遭到削弱的梅首相改组内阁，达米安•格林周日晚间被任命为英国实际意义上的副首相。
保守党在大选中丢掉了13个席位，这将迫使英国采取更加温和的脱欧方式，而让曾属留欧阵营的格林担任首席大臣和内阁办公厅主任则进一步表露出这一迹象。格林的新职位意味着虽然没有副首相之名，但他已经是实际意义上的副首相，并且预计他将代替梅参加首相问答。在2014年突然被卡梅伦解职前，格林曾在由梅领导的内政部工作过4年。他被视为梅的朋友。
【路透社伦敦6月11日电】英国首相梅周日任命大多数内阁大臣留任原职，但却将党内一位曾经的竞争对手选入了新政府。在灾难性的大选导致梅的威信大为受损后，此举为的是在距脱欧谈判启动仅剩数日之际将她的保守党团结起来。
梅说，当她任命迈克尔•戈夫——曾在梅担任内政大臣期间和她发生过冲突的一位资深内阁大臣——为农业大臣时，她已经将“整个保守党”的经验都利用了起来。此举令人吃惊，梅在去年解除了戈夫的司法大臣职务。但在梅发起大选并导致保守党失去多数党地位后，她需要将这个党团结在自己周围。梅说:“至关重要的是，我已经将整个保守党中的人才都带到了新政府中。我认为这一点很重要。”
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