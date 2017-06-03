中国军方在新加坡香会期间强调：国际规则不能由部分国家单方面解释和决定

新加坡6月3日电，率团参加第16届香格里拉对话会的中国代表团团长、中国人民解放军军事科学院副院长何雷2日晚在会见记者时表示，中国始终走和平发展道路，认为国家无论大小强弱，一律平等，要和平共处，共同维护亚太地区安全。
何雷表示，中国重视和遵守国际规则，并且认为国际规则要反映各国普遍共识，而不能由部分国家单方面解释和决定，地区规则要反映所在地区共同利益和价值，比如《南海各方行为宣言》和《南海各方行为准则》框架协议就是中国与东盟国家之间的共识。
何雷说，中国军方一贯重视并一直积极参与包括香格里拉对话会在内的亚太多边防务安全对话。中国军队自2007年起连续11年派出高级代表团参会。
何雷表示，中国代表团此次参会将重点阐释中国和平外交政策和防御性国防政策，特别是如何面对国际形势中各种安全风险和挑战。他说，中国提出推动建立以合作共赢为核心的新型国际关系，践行亚洲安全观，打造人类命运共同体，倡导走共建、共享、共赢的安全之路，为破解国际关系中的“安全困境”、维护世界持久和平提供了崭新思路。中国代表团将和参会各国代表就防务和安全领域的热点、焦点问题深入探讨并交换意见，希望通过参加香格里拉对话会，进一步发展与各国防务部门和军队官员与学者的友好关系，促进合作、加深友谊。
展望本届香格里拉对话会，何雷表示，希望会议能够坚持国家不分大小、贫富、强弱，一律平等、一视同仁的原则，营造平等、包容、坦诚、友好的气氛；能够求大同存小异，聚焦破解难题之道；能够做到合作不对抗、对话不指责、包容不排斥、善意不恶意。
第16届香格里拉对话会2日至4日在新加坡举行，共有22个部长级代表、12个国家军方领导人以及来自39个国家的高级军官和学者参会。各国代表将在对话会期间就亚太安全合作、地区热点问题进行讨论，各国代表还将举行双边、多边等形式的会晤。(新华社)
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