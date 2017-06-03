特朗普推特“造词”引调侃

【路透社华盛顿5月31日电】特朗普深夜发布的推文掀起网络热潮，网民们纷纷以调侃的语气猜测美国总统在一条显然没写完的推文中写下“ covfefe”是什么意思。
特朗普在美国东部时间半夜0时06分写道:“尽管不断有负面的新闻covfefe。” 这条推文删除后，特朗普于美国东部时间早晨6时09分犮了一条新推文，试图以戏谑的口吻处理这个失误:“谁能弄清covfefe 到底是什么意思???祝你们玩得开心！”此前那条特朗普准备开始抱怨媒体的推文迅速成为推待网站的热门。
一些网民请求韦氏词典出版公司对“covfefe”给出释义。韦氏出版公司发推回应:“起床。看推特……呃……查找……后悔看推特。回去睡觉。”民主党参议员阿尔•弗兰肯幵玩笑说：“ covfefe是意第绪语,意思是‘我现在得上床睡觉了 ’。”针对特朗普后来让大家揹猜“ covfefe ”是什么意思的推文，保守派评论员、广播节目主持人劳拉•英格拉哈姆发推说:“民主党和媒体、建制派和人民的冲突如此严重,以至于我们需要一个新词來形容这一切。”
【美联社洛杉矶5月31日电】希拉里对于特朗普和他的神秘推文“ covfefe 某种直觉。她说，“这是向俄罗斯人传递秘密信息”。
这位前民主党总统候选人就特朗普推文发表的妙语引起哄堂大笑。
希拉里说，特朗普和他的盟友利用推特与其他社交媒体,企图转移对俄罗斯干预美国大选等事的注意。
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