日本拟自行扩军：怕关键时刻指望不上美国

俄新社6月19日发表题为《日本自我武装：东京不再指望美国》的报道称，美朝关系让整个地区焦躁不安。考虑到美国在日本众多的基地和驻军，如果美国与朝鲜或中国发生军事冲突，日本将被迫参战。另一方面，日本已经不像过去那么相信，如果自己与中朝发生冲突，美国将提供真正的援助。
日本越来越多地考虑，必须依靠和壮大自己的军队。
前日本防卫大臣、自民党党员、下任首相可能的候选人石破茂近日表示，到了在修宪框架内讨论自卫队名称的时候，或许应该正式承认其为真正的军队。这番言论的背景是日本首相安倍晋三5月呼吁在2020年前明确自卫队的宪法地位。
当政治家们还在讨论合法性和象征性的问题时，日本已经采取了强化军力的实际行动。
日媒5月报道，日本正在考虑向美国购买陆上“宙斯盾”反导系统。这将提高拦截朝鲜导弹的成功率，减轻日本6艘“宙斯盾”驱逐舰的负担。日本需要3座陆上“宙斯盾”系统才能覆盖全境。预计在2023年投入使用。
这则新闻在中国和俄罗斯引发议论。日本的邻国怀疑购买这种系统不只是为了防御，因为它可以发射攻击性巡航导弹。
5月获悉，雷神、洛克希德-马丁等美国重要军工企业正在与日本三菱电机、富士通公司联合研制可在“宙斯盾”系统中使用的新型远程雷达。
到2020年日本举行奥运会时，“爱国者”-3防空导弹系统的射程和精准度将提高一倍。届时，日本计划更新28套这种系统，首先从东京开始。
5月还有消息称，日本正在考虑购买“战斧”巡航导弹。如果交易成功，它们很可能将部署在日本“宙斯盾”驱逐舰上。这将成为日本事实上的第一件进攻性武器，可以用来攻击朝鲜。
日本还计划把自己的潜艇从18艘增加到22艘。同时，它正在建造国产高级潜艇，不向别国购买，并努力实现出口。
关于日本向美国购买RQ-4“全球鹰”无人侦察机的讨论已经不是头一年了。但日本对美国不愿为其无人机配备全套现代化系统感到不满，所以还在和以色列谈判。
不过，最令人担心的是不时出现的关于日本必须购买核武器作为威慑工具的非官方议论。日本不相信美国会在它与周边核武国家爆发大规模冲突时百分之百地支持它。
报道称，想“吓唬”中国的美国政治家也定期火上浇油，宣称“日本可以在一夜之间成为核大国”。
有人认为，日本可以在6-12个月内制造出核弹头。石破茂2011年表示：“我不认为日本必须拥有核武器，但我们要支持民用反应堆的工作，因为它让我们可以在最短时间内造出核弹头。这就是所谓的核威慑工具。”
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