长颈鹿是否更易遭雷击？案例显示似乎有可能

两个月前，美国红迪网站用户infernograve做了一个栩栩如生的梦。醒来后，梦境非但没有消退，反而在心里扎下根来，挑起他的好奇心，让他迫不及待地寻求答案。他随后登录红迪网站一个著名的子版块分享这个问题：“长颈鹿遭雷击的概率比别的动物高吗？”
这个问题现在是该论坛上最热门的问题。
据美国趣味科学网站6月25日报道，那么，长颈鹿遭雷击的概率是否更高呢？依照直觉，答案明显是肯定的。成年的长颈鹿站起来有14至19英尺（约4.3至5.8米）高，高高地耸立在大草原和开阔的林地上。当然，雷电并非总是击中一个地方最高的物体，但是较高的物体因为距离雷电的源头较近，确实更容易被雷电击中。
正如动物学家达伦·奈什在为一本新书做研究时所了解到的，“1996年到1999年，南非克鲁格斯多普附近的犀牛狮子保护区里的3头长颈鹿中有两头在被雷电击中后死亡——余下那头（幼鹿）也被雷电击中，但没有丢掉性命”。
2003年也发生了一件事，美国佛罗里达州迪士尼动物王国中的一头长颈鹿被雷电击中后死亡，这是这家游乐园首次发生动物遭雷击致死事件。
马来西亚普特拉大学电子工程师昌迪马·戈梅斯是闪电安全问题最著名的专家之一。2011年，他撰写了一篇有关动物遭遇雷击的权威科研论文。他指出：“前后蹄距离大的动物……在附近有雷电的情况下，容易被雷电击中受伤，原因是前后蹄之间可能形成危险的电势差。”对长颈鹿这样的动物来说，这意味着危险的电流可能传遍它们的重要器官。戈梅斯还称，大象和长颈鹿这类高大的动物还可能成为“闪光侧传导”的受害者，即雷电击中附近树木后折返并击中动物的头部。如果直接接触被雷电击中的大树，可能受到“接触电势”的伤害，即可能致命的电流会从树枝传导到动物身上。
戈梅斯的解释有着坚实的科学基础。不过，如果没有准确的数字，很难肯定地认为上述因素表明长颈鹿被雷电击中的概率高于别的动物。长颈鹿被雷电击中的概率很可能较高，但是由于雷击非常罕见，被击中概率高并不等同于会大范围出现触电惨死现象。
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