专家在“MSCI纳A”前夕表示：新兴市场指数不能缺少中国

【美国CNBC电视台网站6月19日报道】题:曾被视为不稳定的中国内地股市或将加入重要的MSCI指数。
一些分析师说，应该尽快将中国内地股市加入MSCI新兴市场指数，特别是在当前美国一些大型资产管理公司克服困难挺进中国之际。
这家大型股市指数公司计划在美国东部时间周二下午4时30分(北京时间周三凌晨4时30分)宣布评估结果。这次评估是MSCI公司连续第四年考虑将A股纳入其指数。
加入MSCI新兴市场指数可能大幅提振中国内地股市。目前中国内地股市的规模居全球第二位，但由于波动性大、经常中止交易和海外投资者被限制进入沪深股市，直到目前，海外投资者对中国内地股市的兴趣仍然有限。
但美国资产管理公司一直热切地希望进入中国本地市场。目前，虽然仅包括香港股市和在美上市的中国企业股票，但在MSCI新兴市场指数中，中国仍占据着最大权重,达到27.66%。
总部位于上海的哲奔投资管理咨询公司高级咨询师钱特尔•格林讷斯莱乌说:“各家公司都日益选择进入中国市场,而不是离开。MSCI的任何决定现在都会带来影响。”
去年,由于对海外投资者撤资额度设限，以及要求海外投资者在直接投资A股前必须得到中国政府批准，MSCI拒绝将A股列入其指数，这些限制现在依然存在。但尽管如此，美国大型资产管理公司已经想方设法扩大了在中国内地市场的投资规模。
关注中国上市企业的美国基金公司金瑞基金的首席投资官布伦丹•埃亨说:“归根结底，MSCI反映的是其客户的意见。我认为其终端客户希望这样做，因为他们想在中国做生意。”
分析师们说，MSCI在去年的评估之后宣布的新要求,有助于将中国内地股市列入
其指数。
MSCI已经将可能加入其指数的A股数量,从448只减少到169只大市值股票。
MSCI将那些海外投资者无法通过沪股通和深股通投资的股票除了名,还将停牌超过50天的股票也除了名。
渣打银行驻香港的证券业务负责人巴纳比•纳尔逊说:“说实在的，难道还要进行第五次评估吗?也许会，但要是那样的话,我会感到很奇怪。我认为即使再拖一年也不会有什么帮助。距离MSCI的要求已经不太远了。”
摩根资产管理公司全球市场战略师伊恩•回（音）今年5月19日曾表示：“加入
MSCI指数对于中国证券市场来说将是一个重要的里程碑，由于预期将有新的资金进入在岸市场,这一事件可能引发一轮短期上涨。在中国政府进一步加强监管之际，加入MSCI指数可能改善市场情绪。”
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