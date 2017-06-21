谷歌严控网上恐怖主义言论

【法新社华盛顿6月19日电】谷歌公司正在结合技术和人力监管力量,加大封
堵其平台上“与极端主义和恐怖主义相关的视频”
在谷歌18日宣布这一举措之前，脸书网站刚在上周采取类似举措。此外七国集团领导人上月也呼吁各家网络巨头为遏制网上极端主义言论做出更大努力。
谷歌法律总顾问肯特•沃克发表博文说:“虽然我们大家多年来致力于甄别并删除违反政策的内容,不过令人不安的一点是，我们作为一个行业，必须承认还要在这方面做出更大的努力。”
沃克说,谷歌将在人工智能领域投入更多资源，从而遏制YouTube上用来支持
极端主义活动的视频。
沃克说:“我们现在会将更多的工程资源应用于我们最先进的机器学习研究领
域，从而训练新的‘内容分类器’，帮助我们更快地甄别并删除与极端主义和恐怖主义相关的内容。”
谷歌承认，单靠技术不能解决这一问题，并说将“大幅增加独立专家数量”来鉴别违反公司规定的视频。
沃克说:“机器有助于甄别存在问题的视频，不过在确定它们到底是宣扬暴力还是阐述宗教观点或进行新闻报道方面，人类专家仍发挥着作用。”
为了过滤掉不恰当的内容,谷歌计划在目前已经建立合作关系的63个非政府组织的基础上,再增加50个这样的组织。
上周脸书宣布了类似的行动，该公司今年早些时候表示，将会增加3000名
工作人员来追踪并删除带有暴力色彩的视频内容。
沃克说,谷歌将开始对“没有明显违反公司政策的视频采取更加强硬的立
场”，其中包括“含有煽动性的宗教或种族优越论内容”的视频。
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