瘦的身形都是一样的，那就是全身都没肉。而胖的身形却各有各的特点，有人上身胖，有人大腿长肉，有人只胖小肚子，有人全身上下都是脂肪。
成年人常见的5种身形
成年人的身形一般可总结为5种：沙漏型、H型、梨型、倒三角型、苹果型。
我们可以看到，其他3种身形，不管是H型、倒三角型、还是沙漏型，都是属于体脂较少的身材。所以，如果你是其中一种，那恭喜你，你拥有健康的身材！
但如果你的脂肪大多囤积在腰身上，显得肚子圆滚滚的，那就是苹果型身材；如果上身较纤瘦，而下半身却腿粗、屁股大，那就是梨型身材。
这两种身材的脂肪较多，而且囤积的部位也不同，就是传说的“上身胖”和“下身胖”。
上身胖vs下身胖，哪种更不健康？
受遗传和性激素水平的影响，女性更多是梨型身材，男性则更多的是苹果型。这两种身材到底谁对健康更为不利呢？
发表在《美国心脏病学院期刊》上的一项研究显示：如果两个人体重、身高完全一样，那么，苹果型身材的人，患糖尿病、高血压、心脑血管病等慢性病的几率会更高。
为什么呢？
因为腹部肥胖时，通常会伴有内脏器官的脂肪堆积，脂肪分解或分泌会产生许多游离脂肪酸、炎症介质，诱发动脉粥样硬化、糖尿病、高血压等疾病。
致苹果型身材者的运动处方：
美国运动医学会（ACSM）指出，作为促进循环呼吸机能的运动处方应该是运动强度不低于最大摄氧量的50%~85%、20mln/次、3次/周。
但对于内脏脂肪型肥胖者的来说，则更适台于低强度（最大心率的55%~65%）、长时间的运动处方。
低强度时，糖类和脂肪燃烧供能的比例几乎相同，此时体内环境的变化更适合于各类酶发挥分解脂肪的作用。
在该强度下，即使是平时没有运动习惯的人，长时间运动也不会造成乳酸堆积，导致肌肉酸痛，而且还能发挥调节血糖、血脂的作用。
所以，针对腹部型肥胖者的运动处方是：55%-65%最大心率下的慢跑、40min/次、4-6次/周。（一般而言，坚持12周左右会有明显的效果。）
关于最大心率是如何计算的，这里给出一个公式：最大心率=220-年龄。
当然，这个公式只是适用于绝大多数的人，如果平时自觉心率较快或较慢的人，可以详细咨询一下医生。在跑步时可以用运动手表测量，当自己的心率为最大心率的55-65%时，保持这个速度就可以了。
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