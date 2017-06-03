流鼻血时仰头就能止血？这些口口相传的“土办法”真的不靠谱！

在生活中，我们经常可以听到老一辈提到很多“土方法”，但是这些土方法其实未必是有效的，有些甚至还会危及生命。所以，今天微医君就来和大家聊聊哪些坑爹的“土方法”，看看你都中了几条吧~
每天梳头100下能治疗脱发，还有利于头皮健康！
讲真，梳完这100下可能脱发会更严重。
民间一直有流传，每天梳头一百下可以加速头皮血液循环，预防脱发，使头皮更健康。但是微医君想提醒各位的是，梳头过于频繁，不仅不能治疗脱发，反而有可能促使头发脱落。而梳头方式不正确，也可能会损害头皮健康。
正确姿势
梳头应该从发梢开始，先梳一小段，去除打结，然后逐渐向上，直至全部梳通顺为止。
流鼻血的时候，仰头就能止血！
流回去的血去哪儿了你都不知道，就敢仰头？
如果流鼻血怎么办？相信很多人的第一反应就是仰头。但微医君告诉你，这种方法是不正确的。流鼻血时抬头，血会流到鼻腔后方、口腔，甚至气管和肺部。一旦血被吸入气管或肺部，轻者可能引起气管炎、肺炎，重者可导致呼吸困难，危及生命；流入口腔，经过吞咽进入消化道，血液刺激胃黏膜会引发呕吐。
正确姿势
将流血一侧的鼻翼推向鼻梁，并保持5~10分钟，等待血液凝固。如两侧均出血，则捏住两侧鼻翼。鼻血止住后，鼻孔中多有凝血块，注意不要着急把它弄出来。此外还可以冰敷额头，促使鼻腔部分血管收缩，如果依然流血不止，应及时到医院耳鼻喉科就诊。
烫伤后用牙膏抹一抹，好的特别快！
放过牙膏和伤口吧，你这简直就是雪上加霜啊
按照老一辈的经验，烫伤了就赶紧涂牙膏、酱油、菜油，但其实这些都是不科学的。牙膏中的薄荷成分可能会让伤口暂时感觉清凉，但这样易导致细菌滋生和创面感染。同样的，烫伤后涂酱油、菜油，不但不能减轻伤情，还会刺激伤口，增加感染机会。
正确姿势
烫伤后立即用流动的冷水冲洗，冷水处理完，用干净的毛巾或纱布盖上，免得再次污染，然后前往正规医院的烧伤专科就诊。如果伤口较小可以自行涂抹烫伤膏。
人昏迷后，可以掐人中让人苏醒过来
别跟着电视剧情节学，医生可不会这么做！
昏迷后掐人中，人就会从昏迷中醒过来，这是电视剧中经常会出现的情景。其实从西医角度来说，掐人中的意义在于是通过疼痛刺激来使人清醒。但引起昏迷的原因有很多，如脑梗阻、心肺疾病、低血糖等，掐人中不适用于所有昏迷。
正确姿势
如果有人昏迷同时无脉搏时，应首先进行心肺复苏术。但对老年来说，正确方法是否掌握、力气是否足够都是问题，因此最好的办法是立即拨打120急救电话。
便秘是小事，一根香蕉就能搞定了
熟透的香蕉确实可以润肠通便，但生香蕉会起反作用
熟透的香蕉含有丰富的膳食纤维，能让粪便的容积量增大并促进肠蠕动；同时，香蕉的含糖量超过15%，且含大量水溶性的植物纤维，能引起高渗性的胃肠液分泌，从而将水分吸附到固体部分，使粪便变软而易排出。
但如果是没有熟透的生香蕉，含有较多的鞣酸，会抑制胃肠液分泌并抑制胃肠蠕动，如摄入过多就会引起便秘或加重便秘病情。
正确姿势
大多数人通过改善饮食结构及生活习惯可以防治便秘，应注意多食富含纤维素的食品如胡萝卜、白菜、菠菜以及粗粮和水果等。多喝水，多运动才是真理。
酸儿辣女，生男生女就这么认！
真是这样的话，怎么没见四川遍地是女孩？！
"酸儿辣女"这种说法也流传很久了，很多人认为女性怀孕期间喜欢吃酸的，就预示着将来生男孩；喜欢吃辣的，就预示着将来生女孩。其实这种说法是没有科学依据的。从医学的角度上讲，孕妇出现食欲和味觉方面的变化，如食欲减退、对气味敏感、嗜酸或嗜辣，甚至想吃一些平时并不喜欢吃的食物等，都属于正常的妊娠反应。这是由于孕妇的内分泌活动较平时有所改变，新陈代谢活动也随之发生改变，继而对消化系统产生影响，这与胎儿的性别根本沾不上边。
发烧了裹被子睡一觉，捂一身汗就好了
出汗是退热的结果，并不是退热的原因
用“捂汗”来退烧相信是很多人都会用的一种方法，但其实这种方法并不科学。发烧就是人体的免疫系统与病魔的一场搏斗，当免疫大军将入侵物质消灭后，人体的各项机能恢复常态，升高的体温逐渐降至正常。此时发汗现象就出现了，通过汗液的蒸发带走人体热量，体温恢复正常。所以出汗是退热的结果，并不是退热的原因。“捂汗”方法不可取，特别是对于小宝宝来说，可能还会导致“捂热综合征”，造成休克等一系列严重后果。
正确姿势
首先，发烧时在你能耐受的范围内，最好不要急于服用解热药。如果高烧让你无法耐受，可以注意多喝水，补充水分，或者服用退烧药。如果这样处理仍不能退烧，需要及时就医。
上面的“土办法”，你用过几个？
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost