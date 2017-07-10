跨国药企针对中国高发致命疾病研制新药：试图攻克常见癌症

报道称，满足大量临床要求的药物更有机会被纳入政府报销范围，使患者更能担负得起这些价格高昂的药物，也让这些药物更难以被医生忽略。





中国本地初创公司也没有落后多少。香港亿万富翁李嘉诚旗下的和黄中国医药科技有限公司已经在中国内地获准生产其首款药物──一种治疗直肠癌的复方药。将该药物用于肺癌和胃癌治疗的试验也在计划当中。和黄中国医药科技首席执行长贺隽称，重要的是，无论是大型药企还是像和黄中国医药科技这样的初创公司，都在专门为中国患者研制药物，患者绝对是赢家。