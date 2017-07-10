中国并非陈旧印象中的"山寨国" 将成知识产权领军者

美国外交学者网站7月7日发表文章称，中国每天有1.4万家新公司注册成立，世界知识产权组织2017年“全球创新指数”中国排名第22位，在中等收入经济体中排名第一。中国作为正在崛起的全球创业领军者的形象与其通常留给人们的“山寨之国”和“知识产权窃取者”的形象恰恰相反。那么，如此互相矛盾的中国创新观是如何统一的呢？
文章称，答案就是中国过去30年来逐步加强了知识产权管理。
文章称，1985年之前，中国根本没有专利法。但自那以来，中国认识到知识产权对于经济发展的重要性。正如最近离任的美国商务部负责知识产权事务的副部长米歇尔·李所说，中国人“不想依靠低工资劳动力的竞争优势成为其他国家发明创新的低成本制造商，他们想成为创新之国”。
为了鼓励创新，中国有的地方政府甚至为专利享有者提供多达4500美元的现金补贴。因此，中国成为2011年全球首屈一指的专利申请国。随后它又超过所有其他国家，于2015年成为全球专利授权最多的国家。
文章称，中国在执行知识产权方面也经历了重大转型。2014年中国的法院审理了13万多起知识产权纠纷案件，比上一年增加了20%。针对知识产权诉讼案件数量的迅猛增加，中国在北京、上海和广州成立了三家知识产权特别法院。自成立以来，这三家法院共审理了3万多起案件。
相比之下，2016年美国审理的专利、商标和版权纠纷案总共不足1.2万起。
中国知识产权的司法基础设施发展有增无减，今年初新成立了四家知识产权特别法庭。
中国还持续更新加强了知识产权法律，公布了专利法第四次修订版，补充增加了一系列执法条款。
由于司法程序快捷，中国现在也被视为知识产权诉讼较为可取的诉讼地。据普华永道会计师事务所的调研，北京知识产权法院平均结案时间为125天，欧洲为18个月。而在美国，专利诉讼案仅审理前期的准备时间就需要2.4年。
文章认为，中国知识产权现状与肤浅的陈旧印象完全不一样。中国不再不加惩罚地容忍知识产权纠纷，并且在更新知识产权法律和加强执法力度方面有很多改进。
文章称，总之，中国看来即将成为全球知识产权领军者。随着中国继续支持知识产权，中国的创业与知识产权发展势头有增无减。
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