麻将成受美国人欢迎的消遣方式

每周一和周四下午，在坐落于纽约曼哈顿市中心的布莱恩公园，伴随着麻将牌的碰撞声和人群中爆发的阵阵吆喝声，麻将牌友们纵横捭阖、大杀四方。起源于中国的麻将于20世纪20年代传入美国，现在已成为受美国人欢迎的消遣方式。
记者在布莱恩公园看到，美国人打麻将，都在桌边放一张小卡片。“这是美国麻将联盟发布的年度美式麻将规则卡，”布莱恩公园的麻将区组织者琳达·费希尔向记者介绍中国麻将和美式麻将的区别。
传统中国麻将有144张牌，而美国麻将还另有8张鬼牌（百搭牌）。费希尔说，与中国麻将固有的“碰”“杠”“吃”打法不同，美国麻将联盟每年更换麻将规则卡，列出新的可以得分、赢牌的麻将组合，以保持其趣味性。
致力于将麻将运动规范化的美国麻将联盟成立于1937年，当时仅有32名会员，现在已发展至50万人。“这足以显示麻将运动的受欢迎程度。”费希尔说。
“麻将虽然在20世纪已传入美国，但美国人一直热衷于其他户外项目，直到最近几年才重新风靡起来，”美国麻将联盟的副主席拉里·昂格尔告诉《芝加哥论坛报》，“据不完全统计，在美国有大约有50万20岁到30岁的人参与这项活动，且大部分是女性”。
美国是一个移民国家，麻将对美国文化的发展发挥着重要作用。安纳莉丝·海因茨在斯坦福大学历史系攻读博士时做的一项研究显示，犹太裔美国人和华裔美国人在20世纪时都通过麻将来巩固社区。
与其他休闲方式不同，麻将需要牌友之间的合作和战略，这就“为人与人之间的交流创造了理想的平台”。海因茨说，从文化层面上来说，在20世纪二三十年代，麻将在美国的中国城很重要，成为华人与当地美国人之间的“文化纽带”。
海因茨发现，在二战后的几十年间，麻将成为美国犹太妇女间社区建设的基础。由于战后很多家庭都从热闹的市中心搬出，他们在郊区感觉受到孤立，年轻的犹太母亲便将麻将作为建立新的社交网络的方式。
昂格尔分析了麻将再次兴起的原因：趣味性强、思维性强而且适合社区活动，将大家定期聚集在一起，麻将就是一个充分的理由。
今年是布莱恩公园麻将区运行的第四个年头，每周开放两次，节假日甚至还会有各种麻将马拉松，所有人都可以参与学习。
“这一运动越来越受欢迎。去年劳动节，大概有50人来这里玩麻将，他们都是通过口口相传或在社交媒体上看到信息，有人甚至从佛罗里达赶过来。”费希尔说。
麻将还是老年人走出家门、新建友谊的好途径。“我们住在新泽西，今天专门过来打麻将，”一个名叫巴尼的麻将爱好者告诉记者，他的团队今年9月将参加在拉斯维加斯举行的麻将世界锦标赛。
“坐在一起，边谈边玩，这样的社交活动令我们着迷。”巴尼说。
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