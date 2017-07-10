癌症疫苗曙光初现！抗癌个性化疫苗临床试验令人鼓舞！

从 1796 年人类历史上第一支用来对抗天花的牛痘疫苗开始，疫苗开始了造福人类之路，从流感疫苗、破伤风疫苗，到狂犬病疫苗、乙肝疫苗，各种疫苗充斥在我们身边的角角落落，人们觉得再熟悉不过，但是你是否想过有一天，治疗癌症就像预防流感一样，一针疫苗，全部搞定？！
这样的梦想离实现之日，又近了一点！
近日，美国波士顿达纳-法伯癌症研究所Catherine Wu教授团队和德国缅因兹大学Ugur Sahin团队分别提供了多个成功病例，均是针对黑色素瘤患者。两篇研究论文于7月5日分别在线发表在国际学术期刊《自然》（Nature）上。
喜忧参半：临床试验令人鼓舞 但仍有患者复发
Wu教授团队的临床试验结果显示，接种疫苗的6名黑色素瘤患者中，4人肿瘤完全消失，且32个月内无复发！另外2人肿瘤仍然存在，在接受辅助治疗后肿瘤也完全消失。
另一团队的结果显示，他们招募的13名患者都完成了相关临床试验：最少的打了8针疫苗，最多的打了20针。
其中8名患者对疫苗产生了良好的免疫反应，肿瘤未复发。但其余的 5名患者肿瘤复发、转移。在联用抗PD-1药物、放疗及其他药物后，部分患者的肿瘤消退。仍有1名女患者的肿瘤发生淋巴结和肝脏转移，虽然使用了抗PD-1的药物治疗，她仍然很快死亡。
不过，这两个团队的研究成果是首次在临床试验中取得成功的癌症疫苗研究报道！
免疫的秘诀：唤醒体内抗癌大军 二次反应更猛烈
癌症的治疗思路，听起来十分清晰简单，就是清除肿瘤细胞，同时保护健康细胞。然而想要做到这一点，科学家们已经是费尽了各种“心机”。
细胞因为发生了基因突变，出现不受控制地增殖分化，最终发展成为恶性肿瘤。在癌细胞表面存在着许多由突变基因编码的异常蛋白，按理说，这些异常蛋白应该被机体免疫系统及时识别，并引发免疫反应将癌细胞一举清除。
然而，由于肿瘤细胞发展迅速，极善伪装，而且不断突变，面对凶猛机智的肿瘤细胞，原本强大的免疫细胞也显得有些“力不从心”，甚至还会对一些肿瘤细胞“视而不见”。在肿瘤微环境中形成的免疫抑制，更是让免疫系统陷入“瘫痪”。
虽然目前最前沿的免疫治疗疗法，能够改造对肿瘤细胞“不上心”的T细胞，使其重返战场，但是目前这种治疗方法也有着明显的缺陷和限制。过度降低免疫应答门槛，自然会导致过度的免疫反应和各种炎症，而最受热捧的CAR-T技术目前也只对个别癌症的部分患者有效。
面对困局，也许应该另辟蹊径，以奇制胜。研究人员曾猜测，肿瘤细胞表面存在着各种突变基因编译的蛋白质，却无法引发免疫应答，原因可能是这些异常
蛋白表达量不足以引发免疫反应。
虽然两个国际团队积累的人类临床试验病例数还很少，一共才19例，而且缺乏对照组（参照）试验，但试验结果已经让人们看到癌症疫苗的潜力。
荷兰莱顿大学医学中心的免疫学教授科内利斯•莫立夫（Cornelis J. M. Melief）在评论中表示，试验结果表明，注射癌症疫苗后，患者受益了。比如，在格尔团队的研究中，注射癌症疫苗后，患者体内肿瘤细胞转移的几率显著下降了，复发的风险也减小了。
科内利斯表示，与放疗、化疗相比，癌症疫苗的“毒性”更小。因为癌症疫苗激活了人体免疫系统，让免疫细胞成为它们的雇佣兵。而免疫细胞能区分敌我，避免了“杀敌（肿瘤细胞）一千，自损八百（正常细胞）”的后果。
事实上，不打癌症疫苗，人体免疫系统也能识别肿瘤细胞，并攻击它们。但在“天然”状态下，由于肿瘤细胞的伪装和逃逸，上述免疫反应往往进行得迟缓而且温和。
对于免疫反应来说，第二次及以后的免疫反应，总是比第一次剧烈得多。也就是说，只要“见过”一次，当再遇到时，免疫系统的攻击来得迅即而猛烈。而癌症疫苗的使命就是制造邂逅的机会——制造免疫系统与多种肿瘤细胞表面特异抗原的第一次邂逅。
值得一提的是，免疫系统对抗原的“豁免名单”在胎儿和婴儿时期就建立起来了，后来再遇到的新事物，只会引起它们无情的攻击。
面临挑战：量身定做一份癌症疫苗至少要2个月
有人说，世界上没有两个癌症患者的肿瘤细胞是相同的。
科学家们认为，基因突变造就了肿瘤细胞。突变的基因驱动着肿瘤细胞逃逸、转移。这些突变的基因正是肿瘤细胞和正常细胞的不同之处，也是免疫系统区分敌我的机会。
但每个患者肿瘤细胞中携带的突变基因都存在差异。所以，即使同为黑色素瘤患者，他们对同一药物的反应也可能不同。
前述美国和德国团队使用的癌症疫苗都是为每名患者量身打造的，是个体化治疗方案。
研究人员在对患者肿瘤细胞和正常细胞进行深度测序的基础上，找出肿瘤细胞中独有的突变基因，将这些基因制成了最终的疫苗。
华盛顿大学肿瘤免疫学家Robert Schreiber说，“我相信个性化疫苗将是一种新的方法。”同时他也表示，虽然论文中研究数量很少，也缺乏对照试验，但结果十分令人鼓舞。论文随附的评论文章作者、荷兰莱顿大学医学中心的Cornelis Melief认为，这可能是一个改变游戏规则的方法！
但是，肿瘤疫苗的发展仍然面临着一些挑战。毕竟这两个团队都花费了近三个多月的时间来研发出个性化疫苗，这可能会耽误许多癌症的治疗。当然，这个问题也会随着技术的成熟得到改善。对此Wu表示，接下来他们能够将时间缩短至6周以内。
此次发表的两项研究，已经证实了这种方法的巨大潜力。听起来为每一位癌症患者分别开发个性化疫苗，似乎是一件十分麻烦的事情，但是现在一些大的制药公司已经开始了相关试验。实际上，这种疗法并不比目前的其它各种疗法更复杂，况且肿瘤疫苗疗法还更加安全有效。
而个性化疫苗是否适用于其它类型的癌症，如何与其它疗法更好地结合，这些问题也将会随着接下来一大波临床研究的开展，而得到解答。
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