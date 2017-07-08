新加坡善济医社筹集善款助民众免费看中医

新加坡慈善组织善济医社8日晚在新加坡博览中心举办“爱心之夜”筹款晚会，所筹善款将用来为弱势群体提供更多的免费中医诊疗服务。
新加坡国会议长哈莉玛、新加坡贸工部兼教育部高级政务次长刘燕玲、中国驻新加坡大使馆参赞兼总领事王家荣等社会各界人士出席了晚会。当晚活动共筹集1000多万新加坡元（１新加坡元约合4.9元人民币）。
九件参与义卖的拍品中包括成龙捐出的一块他60岁生日时特别制作的限量版手表，此外还有书法、绘画、篆刻作品以及红酒等。孙燕姿、徐若瑄、林俊杰等歌星也到场义演，他们纷纷表示很高兴有机会参加这样有意义的活动，并呼吁大家积极捐款帮助有需要的人。
成立于1901年的善济医社，多年来不论患者种族、宗教和国籍，免费为他们提供诊疗和药贴。善济医社如今在新加坡有13家分社、113名员工，推出了内科、肿瘤、骨伤、忧郁、失眠方面的专业诊疗，并提供针灸、推拿理疗。
数据显示，仅2014年至2017年6月，善济医社接待病患达73万人次，发放药贴156万张。多年来，善济医社得到社会各界的大力支持。
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