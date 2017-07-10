安倍内阁支持率再创新低　计划下月人事调整

日本多家主流媒体９日公布的最新民调显示，首相安倍晋三的内阁支持率已跌至其２０１２年年底上台以来的最低水平。安倍当天表示计划于下月尽早进行内阁和党内人事调整。
日本电视台７日至９日进行的最新民调显示，安倍内阁的支持率以３１．９％再创新低，比前一次调查降低７．９个百分点，连续３个月下滑。对安倍内阁的不支持率则升至４９．２％，比前一次调查升高７．４个百分点，已连续２个月反超支持率。
《朝日新闻》和《读卖新闻》也在７日至９日分别进行了电话民调。《朝日新闻》公布的安倍内阁支持率为３３％，不支持率为４７％。《读卖新闻》的调查结果则是支持率３６％，不支持率５２％。内阁支持率均为安倍第二次就任首相以来的最低水平。
正在瑞典访问的安倍９日对媒体表示，计划于下月尽早进行内阁和党内人事调整，将维持原有“骨干”不变。日媒分析认为，此番表态可能意味着内阁官房长官菅义伟、副首相兼财务大臣麻生太郎将留任。
共同社当天援引消息人士的话报道说，安倍为挽救支持率或将于下月初改组内阁并对其领导的自民党进行党内人事调整。其中，近期因一系列问题备受批评的防卫大臣稻田朋美、法务大臣金田胜年等人或将被替换。不过，此番人事调整对挽回支持率能起到多少作用还是未知数。
近期，由于执政的自民党在质疑声中强推《有组织犯罪处罚法》修正案、安倍被指为好友的加计学园办学“开绿灯”等问题，安倍内阁支持率急剧下滑，自民党支持率也因此下跌。在本月２日举行的东京都议会选举中，自民党遭遇历史性惨败，党内对安倍问责的声音增强。
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