欧盟参与“一带一路”机遇巨大

德国《法兰克福新报》网站7月8日发表德国黑森和平与冲突研究基金会会长哈拉尔德·米勒的文章称，中国在过去15年里以更加积极的态度投身到现有的多边主义体系当中，同时它自己也发起倡议，补充和改变现有的架构。
文章称，其中最为重要的计划名为“一带一路”倡议。它的目的是按照传统丝绸之路的模式将中国与中亚、中东、非洲与欧洲之间庞大的经济区域连接起来。实现这一目标的方式是对基础设施进行大量的投资，并打破阻碍合作的贸易壁垒。
文章称，因为特朗普的对外经济政策，欧洲对该项目的兴趣越来越大。特朗普宣布用惨烈竞争的贸易政策来取代现有的贸易多边主义。“一带一路”则呈现了这样一个场景：直到不久前还担当着大西洋经济区领导力量的美国被一个欧亚经济区边缘化，这个经济区将三大洲以及全球多数人口统一到一起。欧盟和德国参与到中国这一计划的发展当中是值得推荐的。
文章称，因为这样也可以加大对华盛顿的压力。美国经济不会坐视世界经济制度从自己身边绕过，而是会利用其影响力敦促华盛顿改变美国的对外经济政策。欧盟可以通过下面这种方式来加大这一压力：虽然参与到中国的经济计划当中，但与感兴趣的相关伙伴（印度、日本、韩国）联合，保持大门对美国开放。
文章称，通过与日本缔结自由贸易协定，欧盟已经释放了一个信号——布鲁塞尔意识到了这些战略要求。德中签署了一系列重大的经济项目，这表明德国是个受欢迎的合作伙伴。与欧洲伙伴一起，德国可以限制特朗普“错路”政策的有害影响，并开辟新的机遇。外交挑战是巨大的，但是机遇同样也是巨大的。
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