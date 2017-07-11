涉嫌监守自盗 比特币交易大佬东京受审

法媒称，对已破产的比特币交易平台戈克斯山公司前首席执行官马克·卡尔普勒的审讯11日在东京进行，他被控与价值数亿美元的比特币消失有关，但他否认了相关罪行。
据法新社东京7月11日报道，这位法国公民现年32岁，2015年8月被捕，近一年后获保释，他被控欺诈性操纵数据以及侵吞巨额比特币，这些比特币的消失打击了这种数字货币的声誉。
人们在法庭上得知，卡尔普勒被指多次操纵电脑数据“为个人消费埋单”，包括将600万日元（约合5.25万美元）从公司账户上转出用于购买豪华床。
卡尔普勒用日语对法官说：“我对天发誓我是无辜的。戈克斯山公司破产给很多人带来了损失，作为当时的首席执行官，我从内心深处表示道歉。”
这个总部设在东京的交易平台一度声称经手了全球约80%的比特币交易。2014年它承认85万枚比特币（当时价值约4.8亿美元）消失。公司最初宣称比特币背后的软件存在一个漏洞，从而使黑客盗取了比特币。
卡尔普勒后来声称他在一个“冷钱包”中找到了20万枚失踪的比特币，“冷钱包”是一种不与其他电脑连接的存储设备，例如记忆棒。
卡尔普勒在庭审时说：“比特币消失的主要原因是外部黑客袭击。”
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