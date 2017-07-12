世界遗产名录大规模扩容，意大利超越中国成为“世遗”数量第一

英国湖区被列为世界遗产
英国湖区今天被联合国教科文组织列为世界遗产。它的野居性美曾令一大批诗人和艺术家着迷。
这个联合国文化机构本周末在克拉科夫召开会议时称赞了该地区的“如画美感”以及它与浪漫主义艺术和文学的联系。
联合国教科文组织在声明中说:“湖区的特殊重要性在于社会、经济、文化和环境影响之间的相互作用。”
湖区被视为英国浪漫主义运动的摇篮。
负责艺术、遗产和旅游的政务次官约翰•格伦说，这个新身份将提高湖区的国际声誉，并令当地居民受益。
联合国教科文组织世界遗产委员会在波兰的年度会议上审议了多处申遗项目。
德国古洞穴和波兰银矿列入联合国遗产名录
联合国教科文组织将德国西部的古代洞穴和波兰南部的废弃银矿列入其遗产名录。
该组织的世界遗产委员会今天将这些洞穴和银矿以及其他几处项目列入了需要特别重视的世界遗产名录。
新加入这份名录的还有厄立特里亚首都阿斯马拉的现代主义建筑、伊朗历史名城亚兹德、日本冲岛和阿根廷的洛斯阿莱尔塞斯国家公园。
这些洞穴位于德国西部的巴登-符滕堡州，考古学家在那里发现了由猛犸象牙制成的古老工具和雕刻，其中包括一尊有4万年历史的雕像。历史学家称这是已知的最古老人像。
位于波兰塔尔诺夫斯凯古雷的老矿是一处地下旅游景点，部分区域需要乘船游览，它是今年入选的唯一的工业旧址。
德国诺伊施塔特市从周日开始,被列入联合国教科文组织世界遗产名录。
诺伊施塔特尚不为大众所熟悉，是少有的未被盟军破坏的德国建筑群之一,建于纪尧姆二世时期，包括大量的新哥特式建筑、新文艺复兴建筑和装饰艺术派建筑。
联合国教科文组织周日将位于里约热内卢市中心的瓦隆古码头遗址列入世界遗产名录，大约90万名非洲奴隶曾经从这里登上美洲大陆。
在波兰克拉科夫举行的世界遗产大会上，联合国教科文组织世界遗产委员会提到了 90万名非洲奴隶从里约热内卢市中心的这座石头码头登陆的过往。
正在波兰克拉科夫举行的联合国教科文组织世界遗产委员会9日决定，将展现东亚交流历史的冲岛及相关遗产群列为世界文化遗产。
继富士山申遗成功之后，日本共有17件文化遗产、4件自然遗产、总计21件申遗成功。冲岛原则上禁止公众入内,但由于宗像大社等也被列入名录中，对振兴当地旅游的期待或将高涨。
中国大陆世界遗产数在福建鼓浪屿列入世界文化遗产后，累积达到52个顼目，成为世界第一。但这个“世界第一”很快就被意大利的53项超越。
根据联合国教科文组织网站，继7日和8日中国大陆的青海可可西里和福建鼓浪屿分别被列入自然和文化世界遗产后，世界遗产大会在9日又公布多项新的世界遗产,意大利与其他国家共同申报的“威尼斯防御工事”被列入名录。
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