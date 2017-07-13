荷兰测试浮动城市计划 寻求更大生存空间

外媒称，11日，荷兰研究人员公布了一个模型，这是一个要在20年内建成的巨大浮动岛屿，上面建有住房、港口、农场和公园。
据英国物理科学新闻网站7月11日报道，该岛屿由87块大小不一的浮动三角形组成。这一由混凝土和钢铁建成的巨大但灵活的岛屿延绵1.5到2公里，总面积为3平方公里。
荷兰海事研究所的奥拉夫·瓦尔斯在接受法新社记者采访时说，为了能够在这个欧洲小国挤出更多空间，“一些城市开始研究浮动解决方案，比如在河上修建一个浮动公园等，以便让人们在市中心附近有一个休闲场所”。
如果浮动岛屿计划推行下去，这将成为这个低地国的历史转折点。许多世纪以来，荷兰依靠填海造陆和错综复杂的堤坝系统得以生存。
针对通常的填海措施，瓦尔斯认为：“随着海平面上升，城市人口过剩和海上活动日益频繁，造堤泵沙可能不是最有效的解决办法。”
“浮动港口和城市计划是一种创新的解决方案，这一方案也反映了荷兰的航海传统。”
11日，这一6米×8米大小、由木头和聚苯乙烯组成的模型被放置在一个巨大的、可模拟风浪和暴风雨场景的水箱里，为几位潜在的投资商进行展示。
据英国《每日电讯报》报道，荷兰海事研究所所长巴斯·巴克纳说，目前该研究所正在跟拥挤不堪的哈勒默梅尔市市政府和莱利斯塔德机场进行讨论，它们都距离迅猛发展的首都阿姆斯特丹不远。
这家研究所称，该计划目前处于初期阶段。
这些岛屿将被固定在海床上并停泊在岸边。
研究所仍需要进行测试，以检测这些岛屿如何应对天气情况和潮汐运动，以及如何能够实现能源和资源的自给自足，还有对海洋生物造成的影响等，当然还有成本问题。
上述“海上空间”项目与其他国家合作，已获得了160万欧元（约合180万美元）的欧洲补贴，用于开展为期3年的研究，探索这些岛屿的从海藻养殖场、养鱼场到浮动港口和城市等不同用途。
瓦尔斯说：“在从现在起的10到20年时间里，该项目从技术上讲是可行的。”
据荷兰海事研究所称，这种解决办法将成为“蓝色未来”计划的一部分，该计划致力于寻求可持续和可持久的方法，以有效利用覆盖地球表面70%的海洋。
巴克纳对荷兰《电讯报》称，在与日俱增的生存空间压力下，“荷兰将必须回到水里，我们一直是这场战斗的先驱者”。
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