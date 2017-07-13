商场现“老公休息舱”可打游戏，男士们怎么看？

我 先“寄存 ”一会儿，你去买买买吧 ！陪媳妇儿逛街感到崩溃？
近日，上海环球港商场内出现了一款老公休息舱，名叫“等你吧”。出发点是为了解决夫妻或情侣逛街无法协调一致的问题。
这间“等你吧”休息舱内有自助式的电脑设备，里面安放了电竞游戏专用的舒适座椅、显示屏、电脑以及游戏手柄等设备。现场的广告牌显示，这个小包厢就是老公们的休息舱。
负责运营维护设备的厂商工作人员表示：“很多男人陪自己老婆逛街逛久了，可以到老公休息舱放松一下，打打游戏，消磨些时光。而同时老婆也可以不用再担心自己老公催着要回家，安安心心地在商场购物逛街。”
对于“老公休息舱”这个新鲜事物，男性、女性市民评价不一。
市民吴先生称，自己第一次看到这样新奇的老公休息舱，觉得创意很好，“我不太喜欢陪女朋友逛街，所以但凡出去逛街时都会找点电影看看或者找个吃的地方坐坐。有时候女朋友在买东西，我就玩手机，女朋友看到还会不高兴。”他说，现在商场有这样一台机器，既能让女朋友安心逛街，他也能不影响别人的情况下消遣一下，两全其美。
市民杨先生体验了休息舱的游戏设备后表示，这套设备提供了一个相对封闭的空间，不愿意逛街的男人可以在碎片化的时间内休息娱乐两不误，也不耽误女朋友购物买衣服，“以前陪女朋友逛商场从楼上逛到楼下，一天要走好多路，比较累。相比单纯帮女朋友提东西来说，来这个休息舱娱乐休息下更有意思。”
不过，有“游戏玩家”觉得需改进的地方有很多。“这个休息舱设施还不够完善，因为空间相对封闭，但是没有换气和空调，我坐在里面玩五分钟就满头大汗了。”另一名市民吴先生体验之后建议厂商对设施的改进应该更为人性化，“虽然操作设备是新的，设计的出发点也很好，但是操控不灵活，玩游戏玩不过去我就火气很大，加上没有空调，体验就差了。”
女性市民对“老公休息舱”的态度褒贬不一。
有女性市民认为，逛街最烦遇到老公动不动就说“逛累了”，还不断催促正在试衣服的自己“快一点”，甚至以“要回家”来咄咄相逼的。老公休息舱的出现，让双方互相解脱，大家各自玩各自的，互不影响。
也有女性市民对老公休息舱很反感。市民李小姐称，男人如果一旦打游戏来劲了，十头牛都拉不动，最后还不一定是谁等谁呢，“说不定到时候我逛街逛好了，他游戏还没打完，还要我等他，这不是增加矛盾么？”
还有一名市民说：“这样还用得着男人出来陪逛街么？男人陪逛是用来干嘛的？当然是移动的购物袋驾、自动的开瓶器、迷路时的GPS。”她还补充道，把男人拖出来逛街也是想让对方给自己试穿的衣服给点意见，“男人如果自己去high了，我一个人逛街多无聊。”
还有女性市民抱怨说，“就是因为不让老公在家打游戏才把他拽出来的，这下好了，又沦陷在商场了。”
还有网友脑洞大开：“某某女士，您把您的老公忘在商场了，请立即到商场4楼老公休息处领取！”
据现场工作人员称，环球港商场共有4台老公休息舱，已经运营了近一个月，“这一个月来，这些设备还是很受欢迎的，尤其是周末放假，大家出来逛街娱乐，看到新奇的事物都想尝试一下。”目前设备在体验试运营阶段，对市民免费开放。上述工作人员表示，厂商公司正在尝试在上海的商场投放这样的设备， “预计下半年还将推出完善版的老公休息舱，届时市民使用休息舱时将会被收取一定的费用，可通过手机扫码进行自助缴费功能，我们希望能够将这一设备做成共享经济的新成员。”
“对于设备的一些欠缺，厂商的设计师也在完善之中。”工作人员称。
对此，有网友就表示，“再完善完善，娱乐体验再好点的话，以后老公们就喜欢约老婆逛街了，真是革命性的发明。”
男同胞们，你们怎么看？
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