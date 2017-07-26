刚刚，亚马逊在新加坡宣布，网购1小时内送货到你家

新加坡的网购市场刚刚迎来了一个新的时刻，亚马逊深夜针对新加坡上线了Prime Now服务。新加坡人现在可以通过iTunes和Google Play下载这项应用。
这也是亚马逊第一次进军东南亚市场，为消费者提供快捷的递送服务。
亚马逊宣布，新加坡的消费者可以是有两种选项的服务，一是购物在40新元以下的，两小时内送达货品收费5.99新元；购物40新元，两小时内递送服务免费。
此外，每个订单要使用一小时内递送服务的，每个订单9.99新元。不过这项服务针对特定的地址。
两小时递送服务可送达新加坡全岛以及圣淘沙任何地点，目前不递送新加坡离岛。
递送时间每星期七天，每天从早上10点到晚间10点。
新加坡消费者暂时不需要成为亚马逊Prime会员，就能享受Prime Now服务，目前也不知道这项优惠何时结束。
新加坡Prime Now上的购物产品琳琅满目，包括杂货、电子产品、玩具和游戏、文具及美容产品。但，相较于亚马逊在美国和日本的网店，商品还是较少。
目前，新加坡和东南亚已经成为中美两国电商的逐鹿地。
中国的阿里巴巴和腾讯，都在对东南亚展开巨额投资。
阿里巴巴去年买下东南亚最大的电商Lazada的多数股权，接着又增资至占股。紧接着，Lazada还收购了新加坡网上杂货店Redmart,摆开架势，和亚马逊决战新加坡。
舆论相信，亚马逊的Prime Now快速递送服务，将彻底改变新加坡的零售业！
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