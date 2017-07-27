人工智能浪潮正在来临　AI或将“无处不在”

人工智能（AI）时代来袭，你准备好了吗？“玉山·安永科技论坛”26日在台北召开，台湾产学界多名专家会聚一堂展开脑力激荡，共同探讨人工智能产业的趋势与未来。
该论坛由安永联合会计师事务所与玉山科技协会共同主办，分多个议题展开。台湾“工研院”分析师黄仲宏在当天的讨论中表示，人工智能发展随着电脑运算能力提升、辨识技术突破及大数据应用，即将进入新一波浪潮。
他指出，预计到2021年，全球智慧型机器人市场规模将从2011年的122亿美元成长至336亿美元，其中工业机器人与服务型机器人的市场规模都将持续成长，而服务型机器人会因庶务人力短缺、智慧家居和医疗照护等需求旺盛而成长更为快速。
多名专家业者表示，人工智能浪潮正以不可逆转之势来临。安永联合会计师事务所分析师黄昶勋认为，人工智能会在商业、医学等一些服务性行业首先作为人力的辅助有较大发展。
“以后我们日常生活中会有更多人工智能、机器人的运用，AI将会无处不在。”台湾政治大学资讯管理系教授蔡瑞煌分析，人工智能的应用正在军事、工业、商业、民生等各领域逐步展开。
不少业者认为，人工智能的投入使用节省了人力成本。“节省人力资源这是毋庸置疑的，而且是已经在发生的事，不管是机器人还是AI自动化解决方案，代替了很大一部分人工在做的工作。”安永中国咨询服务合伙人欧阳伟基向记者介绍，该公司目前有300多个机器人投入使用，可节省600到700名员工的人力成本。
在他看来，未来在财务、人力资源、供应链，甚至客服中心的相关作业流程都有机会进行自动化。
至于人工智能能否真正取代人力，业内人士普遍持否定看法。欧阳伟基表示，自动化能释放人力资源，使之投入到更高附加值的任务。“人怎样去做更多能为社会带来用途而且是机器无法实现的工作，这是我们要考虑的事情。”他说。
黄昶勋呼应他的看法并指出，新技术会取代部分原来的工作，而创造出新的工作岗位，人力结构也会随之发生改变，怎么管理机器去工作可能会成为一个新课题。
最新《安永成长晴雨表》调查显示，受访的高级主管认为机器人与人工智能崛起，是将来全球市场发展的不确定因素之一，同时也表示市场会因此带来成长机会。
“不管你喜不喜欢，人工智能的时代已经到来。”台湾主要工具机制造商、友嘉实业集团总经理马仁宏说。就人工智能给产业界带来的新挑战，他表示，“工业4.0”和人工智能时代的核心课题是转型，产业、企业都要转型，把握住契机，提升所在产业的附加值。
蔡瑞煌结合自己的观察指出，目前正处于人工智能萌芽起飞的“弱AI”时代，以当前软硬件的发展速度看，不久的将来会进入“强AI”时代，甚至“超AI”时代。“但不管处于哪个时代，作为企业都要思索该如何提升自己，抓住新机遇，这才是所有企业和专业经理人应该做的事情。”
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