为了这个字，新加坡全民生气！

7月11日，新加坡人全民生气，就因为一件事!
事情发生在7月10日深夜，社交媒体上出现一张“2017年讲华语运动推介仪式”的照片，其中推介仪式的标语牌却大出洋相。标语牌原意是“华文华语，听说读写，多用就可以”，结果“读”写成了亵渎的“渎”，让人大呼不可思议。
而且，照片上“渎”后面赫然在目的竟然是新加坡文化、社区及青年部长傅海燕。
照片一夜之间就传遍了新加坡社交媒体社群，人民感到震惊甚至愤怒。单是在“南洋视界”facebook上，就涌入大量网友表达意见，几乎众口一词抨击主办单位。
可以这么说，在新加坡社媒社群中，这个“渎”字达到了刷屏的效果，这在新加坡实在是非常少见的现象。
根据推广华语理事会官网，该理事会是由新加坡的私人机构以及政府部门单位的代表所组成，并由新加坡国家文物局负责有关秘书处事项。政府背景相当明显。
一位网民在社交媒体上写道：“这是一个可怕的错误，尤其是来自‘讲华语运动’。”
众多网民用“丢脸”一词形容自己的感受。
面对压力，推广华语理事会昨天早上在官方Facebook账户上发表中英文道歉启事。
启事写道：“关于昨天在讲华语运动推介仪式上的‘听说读写’中的‘读’，在制作过程中误选了字库中的‘渎’，这是我们的疏忽。讲华语运动在此诚意道歉，未来也将更谨慎处理。音同字不同， 这是我们可以学习的地方!”
不过，这句“音同字不同， 这是我们可以学习的地方”也颇让人傻眼。原来“讲华语运动”主办单位还要学这个！
有网友回应贴文表示，这两个字的意思“差太远了”，如果他在场，他会即刻用颜色笔把“水字旁”涂成“言字边”。他指出“大家有了参与活动的热心，却少了马上纠正的速度”。
事件发生后，不仅中文网络社群同仇敌忾，英文媒体也纷纷介入报道，新加坡发行量最大的两份报纸《海峡时报》和《今日报》都纷纷在网站上追踪报道。
两报也采访了这项活动主办单位的发言人。
今日报引述发言人说：“讲华语运动对这样的疏忽表示道歉，将采取步骤解决这个问题。讲华语运动的合作伙伴，他们非常努力地鼓励在新加坡使用华语。我们希望新加坡人注重支持他们，这样我们才能确保华语在新加坡代代相传。”
但是，海峡时报报道说，讲华语运动在之后发给媒体的新闻稿中，并没有回答媒体究竟是什么导致错误的提问。
其实，这不是推广华语理事会第一次犯下这类错误。
今年3月，该理事会在社交媒体上载一段学华语影片，竟然说说：“球是圆的，圆的东西都用粒。”当时就引发媒体炮轰。
一位社区领袖在社交媒体上质疑说：“应该是当局正视问题的时候了？一次又一次发生的，都不是什么高深翻译错误问题，只不过是普通华文华语，与本地是否缺乏翻译人才无关。一再发生，让人怀疑当局自始以来口说推广的诚意。”
一名网友在《今日报》网站留言说：“这是不可原谅的，责任者必须被解雇！”
一名网友在南洋视界Facebook上留言道：“好丢脸！什么华文程度还敢来推广活动! 笑死人呀！”
还有一位网友写到道：“四个推广华语的高人在台前的四个字都没察觉失误，怎能派他们去推广华语？真的是出师未㨗身先死！”
一名网友干脆跑到推广华语运动Facebook页面上留言道：“你们连‘读’跟‘渎’都能混淆，还指望你们推广讲华语运动？！你们不是在开玩笑吧？！真的是岂有此理！！！”
《今日报》指出，新加坡推广华语运动是在1979年由时任总理李光耀发起，旨在鼓励新加坡人说标准的华语，替代方言。同时也是为统一语言使用，促进社群更多相互了解，并支持双语教育政策。
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