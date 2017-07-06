柑橘类水果可降低痴呆症风险

媒称，一项重要研究显示，每天吃一个橙子可以降低患痴呆症的风险。
据英国《每日邮报》网站7月7日报道，研究显示，每天食用任何柑橘类水果（如橙子、葡萄柚、柠檬或酸橙）都可以将这种脑部不治之症的患病率降低近四分之一。
根据日本东北大学一个科学家小组的调查，这类味道强烈的水果可能是抗击这种现代流行病的强大武器。
许多研究表明，柑橘类水果可以防止大脑出现导致痴呆症或阿尔茨海默症的损伤。柠檬酸含有川陈皮素，后者在动物试验中已被证明可以减缓或逆转记忆损伤。
但是，在《英国营养学杂志》上发表的这项新研究是首个重要的研究项目，探究了柑橘类水果的摄入对人数众多的高风险群体可能有何影响。
科学家跟踪了13000多名中老年人长达数年，结果发现每天摄入柑橘类水果的人比每周摄入不足两次的人在痴呆症发病率方面低了23%。
伦敦大学学院和利物浦大学的研究人员说，到2040年英格兰的患病总人数将增加60%，达120万人。
专家表示，如果不开展适当的保健运动来提高大家对如何预防这种脑部疾病的意识，那么这个数字可能会从目前的80万增至190万。
在上述最新研究中，科学家对中老年人进行了长达7年的跟踪调查。
科学家在报告中说：“一些生物学研究曾表明，柑橘可能对认知障碍有预防作用。但没有人对柑橘类水果的摄入与痴呆症发病率之间的关系进行过研究。我们的研究结果表明，高频率的摄入与较低的痴呆症风险有关联。”
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