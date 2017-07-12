印度对中美外交缺乏明确战略

美国外交学者网站7月11日刊发印度什里·拉姆夫人女子学院政治学助理教授莱斯利·基尔蒂·库马尔的文章《印度的选择：中国还是美国》称，鉴于印度和中国最近发生边界对峙，印度媒体和政治评论员花去很多时间从狭隘的军事角度辩论印度应当作出何种正确反应。但是，几乎没有人讨论印度面对的更宏观的地缘政治问题，最近的冲突仅仅是这一问题的微缩而危险的化身。印度外交政策从上世纪50年代起就没有面临如此重要的抉择了，眼下印度正在以梦游的方式前行，它没有任何明确的愿景或战略。
库马尔称，印度必须有明确的前进战略，以避免被它无法控制的力量压倒。尽管现在就“站队”或确立另一项不结盟政策还为时过早，但是仅仅作出被动反应而不是主动解决问题也是不明智的。必须对印度在短期、中期和长期应当采取的最佳路线进行激烈的辩论。
库马尔称，首先必须承认，尽管印度当前奉行的路线只不过是对现状作出的“伸展反射”，但它正坚定地把印度带入美国阵营，而这很快将变得无法逆转。令人担心的是，这究竟是根据长期愿景作出的有意选择，还是仅仅是因为懒得动脑子而依照惯性作出的偶然轨迹。截至目前的所有迹象似乎都指向后者。印度向美国靠拢似乎主要是因为印中关系在1962年的战争后从未真正恢复。但是，仅仅接受这一事实、而不对可能正在发生变化的当前需要进行评估是一种战略懒惰，这将造成灾难性的长期后果。
当前现实引发了许多关于印度现行路线的令人困扰的问题。首先，印度应该继续慢慢走向越来越不靠谱的美国吗？一个反全球化领导人在美国的上台令人质疑华盛顿是否是一个可依靠的伙伴。印度不应回避现实并有侥幸心理。
印度还应提防与华盛顿建立任何紧密的军事同盟，因为那可能会让印度成为未来中国和美国之间的代理人战争的战场。华盛顿会准备好为了印度与中国开战、并冒一场核战争的风险吗？美国现政府即使对北约这样的长期同盟也摇摆不定，这一事实并未给人多少信心。
库马尔称，另一个同时产生的明显问题是，印度是否应当继续让1962年战争和持续不断的边界争端定义它与中国的关系。战略思维应当避免陷入历史无法自拔，而应当放下往昔的仇恨，如果说翻开新的一页能更好服务当前利益的话。
库马尔称，这里的核心观点是，不要主张选择中国、放弃美国，或是相反，甚至也不要主张提出一项新的不结盟政策。处在不断变化的战略场景中的印度必须为未来的行动做更宏观和更新颖的打算。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost