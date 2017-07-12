中日关系解冻前景仍扑朔迷离

美国《国家利益》双月刊网站7月5日刊发美国笹川和平基金会高级研究员丹尼尔·鲍勃与日本内阁特别顾问谷口智彦的文章称，中日关系正在开始改善吗？两国最近的事态发展让一些观察人士提出这样的疑问，但中日双边关系的前景仍不明朗。在德国举行的二十国集团（G20）领导人峰会也许可以为两国关系从近期至中期的走向提供重要线索。
文章称，乐观人士指出，一些事件和声明似乎预示，中日关系将有所改善。例如，5月中旬，执政党自民党的干事长二阶俊博率领高级别代表团访华，向中国领导人递交了日本首相安倍晋三的亲笔信。据报道，这封信的主要内容包括，日本可能与“一带一路”倡议合作等。
5月底，中国国务委员杨洁篪访问东京，与日本首相安倍晋三、外务大臣岸田文雄、国家安全保障局局长谷内正太郎举行会谈。据报道，杨洁篪和谷内进行了五个小时的长谈，内容涉及已经提上日程的中日首脑会晤。
6月5日，安倍晋三发表讲话，对“一带一路”倡议的论调较为积极，称其为“里程碑式”的新动向，并表示愿意进行合作。不过，他也在讲话中称，双方的合作需要以透明及公平为前提。
文章猜测称，美国退出《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP）为亚太地区的贸易和经济领导权留下真空，而中国非常乐于填补这一真空。除了“一带一路”倡议和亚洲基础设施投资银行之外，北京还寻求在亚洲达成《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP），日本将被纳入其中，而美国将被排除在外。
明年，两国将迎来《中日和平友好条约》缔结40周年。此前，在1998年和2008年这两个具有纪念意义的年份，中国领导人都访问了东京，积极推动双边关系发展。由于有这样的先例，而且两国正在就2018年的中日首脑会晤进行磋商。
文章称，最近所有的事态发展令一些观察人士认为，中日关系正在回暖。然而，两国围钓鱼岛的紧张局势并未缓解，这对两国拉近关系仍是一大阻碍。
文章称，日本与美国一样，不管中日关系如何发展，都坚定地维护并加强美日安全同盟关系。在未来几个月乃至几年内，中日关系是否会改善目前仍是未知数。
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