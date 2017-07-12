日将向发展中国家输出医疗系统 开辟对抗中国影响力“新战场”

日媒称，日本财务省和厚生劳动省将与世界银行及世界卫生组织合作，向发展中国家输出以全民参保为代表的日本医疗系统。日本还将支援发展中国家收集国民营养状况等相关数据和建立医药品运输网，各方首先将朝着在10个国家建立相关医疗制度的方向进行磋商。
据《日本经济新闻》7月11日报道，日本政府将于12月召集世界银行、世界卫生组织、联合国儿童基金会和发展中国家的卫生保健负责人召开会议。日本方面将明确阐述支援发展中国家的想法，最终目标是帮助发展中国家建立起医疗系统和全民参保制度。今后，日本政府与世界卫生组织等将在发展中国家开展实证实验，汇总建立系统的方针和事例。为推动在发展中国家普及医疗系统，将每隔两年召开一次会议，确认进展情况。
在发展中国家，很多地区没有设立保健所。预防接种和疫苗难以普及，即使突然死亡的人数增加，中央政府也无法及时获得信息，难以尽早采取应对措施。因此，首先以日本国际协力事业团和世界银行为中心，为保健所和信息网的建设提供资金和技术支持。
之后，将着手进行居民营养状况和死亡率等数据的定期更新。在医药品运输方面，为应对公路和铁路不通的情况，将尝试构筑使用无人机的运输网。支援项目还包括优化作为保险财源的税收的收集方法，以及建立以社会保险费为本金的社会保障制度。
将成为支援对象的是非洲的塞拉利昂、加纳、塞内加尔，以及亚洲的越南和柬埔寨等10国。报道称，有关在阿富汗和苏丹等政局不稳的国家应该如何构筑医疗系统的问题，也要广泛采纳真知灼见。日本政府将与各国就支援领域进行磋商。
报道称，日本此举目的在于“鲜明地体现出与中国的区别”。日本一直以来通过高质量的基础设施投资对亚洲的铁路、公路和港口建设提供支援。但近年中国也通过亚洲基础设施投资银行等提高了贡献度。
日本去年与世界银行联合建立了在感染症快速蔓延的情况下迅速提供资金援助的框架。今年5月，日本国际协力事业团和亚洲开发银行签署了在保健领域推进人才交流和上下水道联合融资的备忘录。报道认为，通过支援发展中国家建立保健领域的制度和框架，日本将加深与这些国家的关系。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost