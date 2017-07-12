美日印瞄着中国潜艇搞军演

外媒称，由日本海上自卫队与美印两国海军举行的“马拉巴尔”联合训练7月10日在印度南部的金奈港拉开帷幕。这是“马拉巴尔”正式升级成美日印三国联合训练后的首次训练，舰艇和飞机的参与数量都达到史上最多。
据日本《读卖新闻》7月11日报道宣称，此次演习的目的是，确认三国在海上安保领域的合作，牵制中国在东海、南海和印度洋“日益活跃的海洋活动”。
报道称，参与这次训练的有日本海上自卫队最大级别的护卫舰“出云”号、美国海军的核动力航母“尼米兹”号和印度海军唯一的航母“超日王”号，可以说是聚集了三国巨型舰艇。
在金奈港印度军舰上举行的开幕式上，日本海上自卫队副幕僚长山村浩强调：“训练最重要的目的就是强化与印度和美国的合作。”
报道称，“马拉巴尔”联合训练是美印两国在1992年开始举行的，日本受邀从2007年开始参加。
另据日本《产经新闻》7月11日报道，由日美印三国举行的“马拉巴尔”海上联合训练在印度拉开帷幕。日本今年是第一次正式参演。演习将于17日结束，三方将在金奈水域展开对潜作战、海面作战和对空作战训练。
报道称，虽然此次训练并不针对某特定国家，但很明显美日印三国都在渲染中国海军“对它们形成威胁”。美国海军负责人强调了海洋航行自由的重要性，印方负责人援引媒体的报道称，中国的舰船和潜艇在印度洋的活动广为人知。日本海上自卫队官员则对美日印合作表示十分自豪。
此次日本派出海上自卫队最大级别的护卫舰“出云”号等两艘舰艇和700人参加，印度首次派出了俄罗斯产的航母，美国出动了核动力航母“尼米兹”号。三国共计出动舰船16艘、潜艇2艘和飞机95架左右。
据日本《朝日新闻》7月11日报道，这是史上最大规模的一次“马拉巴尔”演习。参与演习的三国尤其瞄着中国潜艇的动向。
另据印度新德里电视台网站7月10日报道，参加本次孟加拉湾演习的包括美国“尼米兹”号航母、“普林斯顿”号导弹巡洋舰、“霍华德”号、“肖普”号和“基德”号导弹驱逐舰、一架P-8A“海神”侦察机，以及一艘“洛杉矶”级快速攻击潜艇。
日本海上自卫队的“出云”号直升机航母和“涟”号导弹驱逐舰以及印度海军的“贾拉什瓦”号军舰和“超日王”号航母也将参演。
报道称，三国将就航母战斗群作战、海上巡逻和侦察行动以及水面战和反潜战等内容进行专业交流。海上演习将包括潜艇熟悉、防空演习、医疗撤离演习、水面战演习、通信演习以及搜救行动等内容。
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