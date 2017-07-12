香港特区行政长官视察高铁

今天，香港特区行政长官林郑月娥警告说，如果在西九龙终点站不实行有争议的联合执法，那么与内地通高铁的好处就会“大打折扣”。香港高铁的列车车厢设计也首次曝光。
把出入境管制站设在西九龙终点站的安排很快将出炉。林郑月娥触及了“一地两检”这个敏感话题，但她保证这一安排符合“一国两制”原则和基本法。
她是在石岗视察首列经陆路付运到港的高铁列车后发出上述警告的。该列车于上周四到达。之前已有两列高铁列车从其制造地山东青岛经海路运抵香港，那时铁轨尚未铺好。
香港铁路公司工程总监黄唯铭博士告诉林郑月娥：“由于车厢两侧绘制了橙色、红色和白色波浪，列车在高速行驶时看起来就像一条‘飞龙’。
按计划于2018年第三季度开通广深港高铁，是一个政治上的棘手问题，因为它将要求驻香港的中国内地官员执行内地的法律。
林郑月娥在一小时的视察后总结道：“会有许多列车从西九龙出发到北京、上海以及沿线很多地方，这将带来巨大便利。”
“如果乘客需要在穿越香港边界后办理出入境、清关和检验检疫手续，列车的效率将大打折扣。”她说，在内地的每个车站设置出入境管制站为香港出港旅客办理出境手续是“不可能”的。
黄唯铭和香港铁路公司行政总裁梁国权告诉林郑月娥，到上月，广深港高铁香港段工程已基本完成。
在她结束视察后，记者得以首次进入列车，它有203米长，共有8节车厢。整个列车共有579个座位，包括第一和第八节车厢的68个一等座。列车配有插座，内有WiFi和一排排可旋转的椅子。
目前，从九龙到广州乘火车大概要花两小时，但从西九龙总站到广州南站乘髙铁只需要48分钟。
【《香港经济曰报》网站7月10日报道】题：林郑首场硬仗“一地两检”月底出炉
本周起，港府将联同港铁全力展开广深港高铁宣传攻势，为将于本月底公布的“一地两检”方案，打硬仗做准备。高铁“一地两检”方案，会否令林郑政府与泛民的蜜月期提早结束？林郑月娥上周坦言有此危机，换言之，她早预计稍后推出的“一地两检”方案，具有争议性。
但对市民而言，有“一地两检”的高铁，就可快速过关，来往内地各大城市；经济角度，香港作为区域交通枢纽，与内地的高铁网络连接，可创造很多商机。
在高铁西九龙总站实行“一地两检”，最大争议之处是内地执法人员在内地口岸拥有局部执法权或全面执法权。局部执法就是只限于清关、出入境、检验检疫；全面执法权就包括可拘捕内地通缉犯等。
但多个消息指，港府方案指内地执法人员将拥有全面执法权。曾任保安局局长的叶刘淑仪指，若内地人员无全面执法权，一旦有恐怖分子及罪犯经过高铁内地口岸，他们不能执法，香港会沦为内地逃犯天堂。但也有人说，内地通缉犯亦不会傻到搭高铁。
泛民认为，一旦允许内地执法人员在西九龙总站有全面执法权，令内地执法人员在香港境内，不受香港司法管辖权限制，将成为破坏一国两制的缺口。
不过，法制是虚无概念，经济效益以至高速到达内地城市，却是实际体验，“一地两检”造成的争议，未必如预期大。
港府目标是高铁明年第三季通车，约本月底公布“一地两检”方案，进行约3个月公众咨询，让立法会10月复会展开立法工作。
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