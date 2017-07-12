濒海战斗舰成“鸡肋”？美军公布导弹护卫舰标准

英国《简氏防务周刊》网站7月10日发表题为《美国海军公布未来护卫舰要求》的报道称，美国海军10日公布了对未来取代濒海战斗舰（LCS）的护卫舰的要求。根据这份建议征询书，美国海军希望，导弹护卫舰（代号为FFG[X]）未来作为“配合战舰和舰队指挥官的资产，帮助他们实现特定的制海目标，执行海上安全行动，以及协助所有区域内的战斗群和舰队联合行动”。
导弹护卫舰将取代濒海战斗舰，美国议员们正在对后者进行审查，原因是这些战舰的战斗力、生存能力和成本受到质疑。
美国海军目前拥有两款濒海战斗舰，即洛克希德-马丁公司建造的自由级濒海战斗舰和奥斯达（美国）公司建造的独立级濒海战斗舰。一旦美国海军发布建议邀请书，这两家公司都有望参与争取FFG（X）的合约。
美国海军发言人卡拉·英林上尉说：“FFG需求评估小组的工作显示，美国海军对FFG（X）需要具备的能力有了更深入的了解。在概念设计阶段，不同的设计方案将在基于这些要求的竞争环境中产生，最终胜出的方案有望于2020财年获得详细的合约。海军最终得到一款威力强大的多任务导弹护卫舰，它既能参与战斗群行动，也能在争议环境中使用普通作战系统独立行动。”
建议征询书说，未来的护卫舰将“通过补充水下和水面作战能力，在冲突中向战舰和舰队指挥官提供全面的支援，并且能够在争议环境中独立行动，扩大舰队的战术网格，容纳并控制无人系统，以及在非战时行动中把大量水面战舰从繁重的常规任务中解放出来”。
建议征询书说：“FFG（X）将采用无人系统，进入并停留在争议环境中，在更高的风险下行动，以获得传感器和武器方面的优势。FFG（X）将利用被动舰载传感器、舰载机、高架或系留系统和无人机，建立本地的传感器网络，收集情报，并利用其灵活的通讯系统和网络，充当舰队战术网格的门户。”
美国海军官员说，随着海上威胁的增加，行动环境日益复杂，海军越来越重视任务的分散，对战斗力和生存能力更强的FFG（X）的需求，是实现52艘小型水面战舰计划的一部分。
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