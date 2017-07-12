美国把世界带入不确定时代

日本《每日新闻》7月11日刊发日本贸易振兴机构亚洲经济研究所所长白石隆的文章《美国与不确定的时代》称，美国特朗普政府上台马上就满半年，一个毫无从政经历且初选时就备受争议的人成了美国总统。可以说，一个不可思议的人成了总统，并且正在做不可思议的事。
文章称，民众担忧美国的民主主义何去何从。关于这一点，可以确定的是总统无法随心所欲地推行国内政策。
美国联邦最高法院前几天同意部分执行旅行禁令。但该总统令的效果与最初的预期相比大打折扣。特朗普在预算报告中提出大规模削减财政支出和大型减税计划，但国会全盘批准的可能性近乎于零。参议院对特朗普医改法案的审议走向也不明朗。另一方面，美国媒体为了吸引读者，连日来逐一罗列点评总统的言行，报道总统在何处制造了什么谎言，电视节目也靠嘲笑总统来吸引观众。
文章称，从这些情况来看，到底该说美国的民主主义很强劲，还是舆论分裂导致美国民主不健全呢？关于这一点，不同的人有不同的判断。但有一点可以肯定，三权分立的制衡原则在美国仍然发挥作用。
文章称，还有一种担忧是人事问题。有人担心总统会不断任命像总统首席战略顾问班农、白宫国家贸易委员会主任彼得·纳瓦罗那样的局外人担任政府要职。直到政府成立后，前国家安全顾问迈克尔·弗林辞职，麦克马斯特接替其职务，麦克马斯特、国防部长马蒂斯、国务卿蒂勒森成为外交政策团队核心，这种担忧情绪才稍微得到缓解。因为这几个人非常理解维持美国主导的自由主义国际秩序的重要性，看上去不认同总统倡导的“美国优先”主义。
然而，从最近白宫的决策来看，情况未必如人们预想的那样。比如，总统无视蒂勒森国务卿的意见，决定退出国际应对气候变化框架《巴黎协定》。在沙特与卡塔尔断交问题上，总统没有采纳马蒂斯、蒂勒森等的建议，决定支持沙特。
文章称，任何政府都有政策对立的时候。总统有时不接受外交政策团队的意见倒也不足为奇。从前几天新加坡会议上国防部长马蒂斯的发言来看，总统在安全政策方面应该给了马蒂斯、麦克马斯特等人一定的自由裁量余地。
然而，尽管如此，从特朗普白宫的决策过程来看，很难相信总统认真听取了助理、阁僚的意见，在决策时经过了深思熟虑。总统在外交和安全政策上，与国内政策相比，有着更大的行动自由。在这一领域，如果总统不顾强大外交政策团队的劝阻，做出冲动决策的话，又该如何是好？不确定性越来越大。
文章称，无论政治还是经济，没有比不确定性增加、可预见性下降更令人困惑的了。那时候，外国政府和企业都会用各种形式降低不确定性。如果政府和企业分别采取这种行动，不确定性会越来越高。现在的课题是思考怎么做会更好。
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