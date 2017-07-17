为何中国代表零售业的未来

美媒称，零售业处在不断变化之中。美国的零售商店正以创纪录的速度关门。亚马逊网站在尝试新的实体店模式，它以137亿美元收购全食超市公司被认为是变化加快的一个迹象。
据美国《华尔街日报》网站7月13日报道，为了一窥未来，美国零售商和电商公司应该看看已经是一个大实验室的中国。
中国企业一直忙于整合线上和线下世界，试图建立更加无缝的连接。大城市出现了没有售货员和收银员的便利店，电商公司阿里巴巴及其竞争对手京东已将资金注入百货公司和食品连锁超市。
阿里巴巴正推出实体生鲜食品超市，首先在三个城市开设13家门店。在这些地方，顾客可以订货、选择堂食或外卖，也可以让商家配送到家——这一切都通过手机完成，不用现金和信用卡，只接受阿里巴巴的支付软件支付宝。
阿里巴巴集团副主席蔡崇信最近对投资者说：“这样商家可以了解顾客的偏好，不管你在哪里，都可以在手机应用上向你提供个性化的产品选择。商家了解你，可以预测你的需求。”
为做到这一点，公司正通过整合支付系统和精简库存与配送来提高效率。投资者们说，更重要的是收集关于消费者购买习惯的数据，这为零售商提供了迎合顾客需求和利用线上和线下销售的机会。
创新工场合伙人、投资于智能无人便利店F5未来商店的张鹰说，中国拥有试验新零售模式的最肥沃土壤。
中国之所以是理想的试验市场，是因为其传统的金融和零售行业薄弱。二三十年前，由于计划经济的遗留影响，商店提供的商品很少，也没有匹配的服务。当时还不存在的信用卡现在仍不普遍，而智能手机无处不在。
麦肯锡咨询公司的数据显示，现在中国电商市场规模超过了美国、英国、日本、德国、法国和韩国的总和。与此同时，根据中华全国商业信息中心的数据，过去3年，中国前100家实体零售商的销售额增长为零或收缩，仅5年前它们的增速还曾达到两位数。
中国人还迅速接受用智能手机付款和扫描二维码。根据政府数据，2016年中国7.31亿互联网用户中，约有67%使用移动支付技术，其中一半在实体店使用。
当然，电商公司走到线下也是因为自身的需要。虽然中国电商行业规模巨大，但在线商品销量仅占去年零售总量的13%。而且网上商品销售额的增长，也从2014年的50%放缓至2015年的33%和去年的26%。
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