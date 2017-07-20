俄大商场用支付宝吸引中国客

俄媒称，俄罗斯标准银行表示，莫斯科中央百货商场（Tsum）和圣彼得堡列宁格勒商场（DLT）开始接受支付宝付款。
据俄罗斯《导报》7月14日报道，据支付宝俄罗斯及独联体地区业务发展总监波格丹·扎多罗日内介绍，只有中国公民才能在俄使用支付宝。去年，中国赴俄游客接近150万人，平均每人每次旅游花费4000美元。
莫斯科中央百货商场执行总裁亚历山大·帕夫洛夫表示，该商场9%的营业额来自中国游客，圣彼得堡列宁格勒商场则是22%。而且，外国客户的比例还在增长。他说：“接受支付宝是我们的主意，要知道，这是中国最流行的支付方式。”他预计，中国消费者贡献的营业额将会增长，但没有透露具体数字。从2015年起，上面两家商场开始接受中国另一个支付系统——银联。帕夫洛夫说，支付宝将使支付变得更加方便。
报道称，德勤公司合伙人叶戈尔·梅捷尔金表示，俄罗斯商业正在迎合中国游客。比如，出现了中文导游和汉字招牌。因此，支付宝进入Tsum和DLT是顺理成章的事情。中国人是全世界最积极的奢侈品消费者，卢布贬值对他们有利。从2014年起，卢布对人民币贬值50%，在俄购买奢侈品对中国人来说显然更划算。
梅捷尔金认为，支付宝的引入将使Tsum和DLT对中国游客更有吸引力。
扎多罗日内说：“未来几个月内，我们打算把支付宝推广到成百上千家商户，我们还与莫斯科交通运输局商定在地铁、地面公交和自行车租借点引入支付宝。我们正努力赶上旅游季的尾巴。”他表示，支付宝准备与多家俄罗斯银行开展合作，俄对外贸易银行考虑参与这项合作，具体细节和时间将在晚些时候宣布。
扎多罗日内说：“因为支付宝只对中国公民开放，所以对接受它的俄罗斯银行来说，这属于跨境业务。”如果支付宝要进入俄罗斯市场，向俄公民开放，那么就应依法在俄登记注册。
报道称，金融监管者表示，俄央行正在研究支付宝，并制定管理跨境转账服务的总体框架。
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