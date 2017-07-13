摩拜单车被扔河底 这一次发生在英国

6月13日，摩拜单车宣布登陆英国第二大城市曼彻斯特，宣布着摩拜完成全球100座城市计划的完成。
网友吐槽：共享单车在英国同样被蓄意破坏
来自中国的共享单车凭借着其环保健康的生活方式，也悄然地改变曼城人的出行方式。以前浏览曼城靠的是双脚暴走，现在有了摩拜，不仅节约了时间，还降低了废弃排放，让城市更环保更健康。
中国的共享单车这回给的价格也十分优惠，30分钟内只需50便士，押金只需29镑，可以随时退款，对于物价高昂的英国来说，让许多英国人啧啧称赞。
尽管摩拜单车受到英国多数人的喜爱，但破坏单车的行为也同样存在。7月10日，英国卫报编辑海伦·彼得在推特上发文称，她从曼彻斯特警方得知，目前已发现至少两起摩拜单车被扔运河的事件。
在此之前，海伦曾发表文章担心摩拜单车会被扔进河底，如今担心成为现实，摩拜单车不仅被扔进河底，破坏车锁、私藏家中等行为也不断出现。
早在7月6日，推特用户@Jamie Ashmore便发现一辆智能锁被破坏的摩拜单车。
而在7月7日，推特用户发现疑似摩拜单车被扔进运河中，摩拜英国官方账号回复称仅仅是停在河边而已，不过这名网友回复称在现场根本看不见车的身影，并吐槽称：拿钓鱼竿去捞吧！
在卫报编辑海伦·彼得推文下，不少网友吐槽摩拜单车遭到违规使用的现象。
推特用户@Amparo称：他今天想要找一辆摩拜单车，却发现周围的摩拜单车全在别人家中。
推特用户@Oisin Share称：上个星期五的时候他看见一群醉汉想骑车子结果掉下来了，然后就把车子踹倒了。他猜测是其中有人把车子扔到了河里。
据曼彻斯特警方介绍，自6月29日起，截至目前已接到至少17起与摩拜单车相关的报告。这其中便包括随意丢弃和认为破坏单车的行为。
“虽然大多数曼彻斯特居民正确的使用摩拜单车，但遗憾的是依然有少部分人不这么做” 。
曼彻斯特警方称，目前案件正在调查中，暂未确定破坏单车嫌疑人。同时表示摩拜单车相关问题已联系摩拜单车与曼彻斯特政府部门，共同协商解决人为破坏、滥用、丢弃等问题。
关于曼彻斯特单车停放问题，摩拜单车表示，用户可以将单车停放在市区自行车停车点，此外摩拜还设置了首选停车点，鼓励用户在指定停车点停放。至于曼彻斯特部分用户破坏单车行为，摩拜对这类行为感到遗憾。
喜忧参半，中国共享单车能否“骑”向世界？
7月11日，有美国媒体报道，摩拜单车在华盛顿发布招聘启事，预示着摩拜将以华盛顿为起点，进入美国市场。截至目前摩拜单车已进入新加坡、英国曼彻斯特、日本福冈市等全球130座城市。
6月16日在宣布获得6亿美元融资后，摩拜单车CEO王晓峰曾表示，计划2017年实现全球200座城市的目标。同样的，ofo也宣布年底开拓200座城市，投放2000万辆单车计划。
共享单车正在走出国门，在海外展开激烈竞争。不过业内人士表示，摩拜ofo们在海外市场不仅会遇到和国内同样的人为破坏问题，还会遇到来自于公共道路使用权、用户隐私、支付方式等更加复杂的困难。
此前摩拜宣布进入日本时，日本媒体曾担心摩拜单车记录用户数据，侵犯用户隐私等问题。而小蓝单车在试水美国时遭到当地议员抨击，指责小蓝单车侵占公共道路使用权。
中国创新能否征服全球？一切才刚刚开始。
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