几个人可俘获一个营？以色列用无人机打城市战

俄罗斯《消息报》7月10日报道称，以色列军方向美以合资企业订购了一批TIKAD小型无人直升机，专门用于城市战争，它可以携带标准的射击武器，能够迅速发现并摧毁敌人火力点。专家认为，此类无人机虽然不能完全取代步兵和特种兵，但可大幅提升部队的作战实力。
TIKAD无人机是拥有8个螺旋桨推进器的直升机，可携带各类步兵武器，从冲锋枪至40毫米的榴弹发射器，它与商用型的区别在于拥有专门的平台系统，在射击时充分抑制产生的后坐力，从而确保稳定性以提升射击精度，此外，它还能自由旋转，快速瞄准敌人开火。
新无人机最适宜在建筑物密集、平民众多的城市街区中搜索并歼灭武装分子。尤其是在楼宇林立的情况下，无人机的行动较之地面机器人要自由得多。
它的主要攻击对象是藏身屋顶的狙击手、迫击炮手和掷弹兵。在人口稠密的居民点，只要占据有利的位置，哪怕只有一小撮武装分子，也能轻而易举地令一个营的士兵束手无策。以军在加沙地带，美国人在伊拉克和阿富汗便经常遭遇类似的情形。
TIKAD无人机可以由两名士兵组成的小组携带操控，或是通过军用吉普车运载。在遭遇敌人时即可发射，它没有能够自动驾驶的人工智能设备，所以操作者不只需要下达射击指令，还要遥控驾驶。但这也大幅降低了飞机的制造成本。
它的首批买主是以色列军方，但美国人也表现出浓厚的兴趣，毕竟军事无人机也能令警察特种部队如虎添翼。
无人机专家、行业网站俄罗斯无人机网的编辑杰尼斯·费杜季诺夫告诉《消息报》，配备武器的无人机，哪怕只是小型机，也体现了无人机技术发展的最新趋势。
在他看来，让无人机直接携带杀伤性武器不啻为质的飞跃，“此前，无人机只被用于发现敌人，而后指挥官再向炮兵或是航空兵请求火力支援，这花费不菲，且通常会造成建筑物的损坏及无辜者的丧生，携带武器的无人机能最为高效地作
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