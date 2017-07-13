中方驳斥朝鲜问题“中国责任论”

中国驻美大使说有关中国与朝鲜贸易增长的报道是歪曲事实。上周，美国总统特朗普谴责中国与朝鲜的贸易，说它今年一季度增长近40% ，并对北京是否协助对抗来自朝鲜的威胁表示怀疑。
中国驻美大使崔天凯10曰在对华盛顿一家智库发表演讲时说：“这是以偏概全的说法。”崔天凯说，2015年、2016年中朝贸易额持续下跌，今年2月起中国暂停进口朝鲜原产煤炭后，4月、5月自朝鲜进口分别同比下降41%和32%。与此同时，崔天凯强调，安理会对朝制裁不是全面禁运,“中朝正常贸易不违反安理会决议”。
中国驻美大使馆发布了崔天凯的演讲稿。崔天凯说，中方坚决反对朝鲜进行核试或试射弹道导弹等违反安理会决议的做法，支持安理会进一步做出必要反应。
外交人士说美国想在数周内发起投票，就最近的导弹测试进一步加强联合国对朝鲜的制裁。但随着美国起草的声明将这次测试标注为洲际弹道导弹测试，俄罗斯反对安理会对朝鲜此次试射予以谴责。
崔天凯说，制裁虽是必要手段，但不可能从根本上解决问题。他再次呼吁华盛顿支持中国提出的“双轨并行”思路和“双暂停”倡议。“双暂停”是指朝鲜暂停武器试验，换取美国与韩国暂停联合军演。
华盛顿说需要军演来维持对朝鲜的防御，而且美国官员说北京可能面临美国的经济和贸易压力，除非它采取进一步行动遏制朝鲜。
当美中高级官员7月19日开会讨论双边经济问题时，预计华盛顿会就该问题向中国施压。
【英国《卫报》网站7月11曰报道】题：中国说对朝鲜核危机没有责任
中国抵制了特朗普让它采取更多措施遏制朝鲜核计划的要求，说“中国责任论”可以休矣。
自平壤发射一些专家认为可以打到阿拉斯加和美国西海岸其他地区的洲际弹道导弹以来，特朗普对中国的不满越来越强烈。在这次导弹试射前，美国就对与平壤有关系的两名中国公民和一家中国公司进行了制裁。
但中国今天说这不是缓和朝鲜半岛局势的关键。中国外交部发言人耿爽说,“近来有些人在半岛核问题上渲染和突出所谓‘中国责任论’ ”，这表明他们“要么是对半岛核问题缺乏全面准确了解，要么就是别有用心、企图推卸责任”。
耿爽接着说，解决半岛核问题需要有关各方协调配合、群策群力，希望有关各方都能发挥自身应有的作用。他称美国对中国公司的制裁是在浇油，而中方在努力灭火。
耿爽说，当“甩手掌柜”不行，“背后捅刀”更不行。中国还在一定程度上将朝鲜半岛局势恶化归咎于美国和韩国，说它们经常举行军演，最近还在部署反导系统。
_____________
请加入我们的Facebook、Twitter和G+，或者新浪微博获取最快资讯，我们的微信订阅号是：sgnypost