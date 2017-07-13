特朗普力挺其子公开“通俄”电邮

美国总统特朗普的长子周二承认，他在去年曾与一名女律师见面，此人被介绍为俄罗斯政府的密使，掌握着对特朗普竞选对手希拉里不利的信息。
这次会面的披露加深了一些人的怀疑，他们担心美国总统团队的核心人物与俄罗斯合作——或者试图这么做——来打败民主党总统候选人希拉里。这些指控受到特别检察官罗伯特·米勒和多个国会委员会的调查。特朗普始终将这些指控斥为阴谋。
39岁的小特朗普在推特上发布了他在2016年6月与一个名叫罗布•戈德斯通的英国中间人的交流信息。他这样做是因为《纽约时报》正准备曝光这些信息。
戈德斯通是歌手埃明•阿加拉罗夫的经纪人，后者认识特朗普。这名歌手的父亲阿拉斯•阿加拉罗夫是一位在房地产行业发家的俄罗斯亿万富翁，组织了2013年在莫斯科举行的环球小姐总决赛(特朗普是环球小姐选美公司的股东)。
在2016年6月3日的一封邮件中，戈德斯通告诉小特朗普，俄罗斯政府建议阿拉斯•阿加拉罗夫“为特朗普的竞选活动提供一些控诉希拉里的官方资料和信息，这将对您的父亲非常有用”。“很明显，这是级别非常高而且敏感的信息，不过说明了俄罗斯对特朗普先生的支持。”戈德斯通写道。“如果您所言属实，我喜欢(这个想法)。”小特朗普回复道。
身为家族集团副总裁、父亲的充满干劲的顾问，小特朗普没有浪费时间。他安排了 2016年6月9曰在特朗普大楼与来自莫斯科的俄罗斯女律师纳塔利娅•韦肖尔尼茨卡亚的会晤，戈德斯通介绍她是“俄罗斯政府的律师”。会面地点是在小特朗普的办公室，陪同者有特朗普的女婿贾里德•库什纳和竞选团队主管保罗•马纳福特——这表明他们对这次会面的重视程度。
“这位女性，正如她所说的，并非一名政府负责人”，小特朗普在一份声明中指出，并为自己辩护说，她最终没有“提供任何信息”。在这些披露之前，他没有向父亲提及此次会面，因为“没有什么需要报告的”。
但是国会的民主党人士认为，接受据称来自俄罗斯当局的情报本身就成问题，不管所提到的信息是否属实。当有人接到一封邮件说俄罗斯政府打算帮助他的父亲当选，同时一位律师从莫斯科前来与他见面，所有正常的人都会拉响警报，通知保安。”民主党参议员蒂姆•凯恩说。
小特朗普的态度加深了人们的怀疑。他最初解释说，会面的话题是与美国家庭收养俄罗斯儿童有关。已经确定的是，小特朗普将需要对议员们做出解释，形式与曰期尚不清楚。“疑点非常多”，共和党参议员林赛•格雷厄姆表示，不过许多共和党人还是希望将丑闻的影响降至最低。
【美国之音电台网站7月12曰报道】美国总统特朗普赞扬了他的儿子公布一批电邮的举动。这批电邮显示，特朗普竞选团队为了积极搜寻能使民主党总统候选人希拉里入罪的信息而同一名俄罗斯律师见面。
白宫发言人桑德斯星期二宣读了特朗普的一份简短声明。声明说：“我的儿子是具有很高素质的人，我为他的透明度鼓掌。”声明没有提到他儿子公布电邮引起的反响。小特朗普在去年11月的大选之前急切搜寻对希拉里不利信息的做法曝光之后，在美国国会引起震荡，促使民主党议员作出强烈反应。
代表康涅狄格州的克里斯•墨菲和其他一些民主党参议员说，星期二曝光的情况看起来像是特朗普竞选团队“同俄罗斯政府的勾结，公开而有意识的勾结”。共和党参议员的反应比较谨慎。不过，代表缅因州的苏珊•柯林斯说，参议院情报委员会应“对这些电邮进行彻底调查”。
【美国《国会山》曰报网站7月11曰报道】去年与小特朗普会面的俄罗斯律师说她不代表俄罗斯政府。韦肖尔尼茨卡亚说：“我从来没有获取有损他人声誉的信息，而且也不可能有。”这位律师说她“不代表除本人以外的任何人”。据报道，她主动提出在“私人场合”与小特朗普会面，这“与他是总统候选人之子的事实无关”。
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