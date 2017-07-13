为阻中企？德国通过新法规欲收紧外资并购“缰绳”

英媒称，德国通过了新法规，以降低阻止具有战略重要性的企业遭非欧盟投资者收购的难度。此举的起因是所谓担忧中国通过收购企业获得德国技术。
据路透社柏林7月12日报道，新法规的出台正值世人担忧越来越严重的保护主义可能损及国际贸易之际。新法规规定，如果收购活动可能让重要技术流向海外，政府有权阻止。这些法规无需议会批准。
中国美的集团去年收购德国机器人制造企业库卡公司后，部分德国舆论极力渲染所“引发的担忧”。
此次的新法规首次明确了阻止一项收购交易的标准，尤其是所谓“可能危及关键基础设施如医院和电网的交易”。
今年早些时候，德国经济部撤回了之前对福建宏芯投资基金收购德国芯片制造商爱思强公司发放的许可，找的理由也是“出于安全考量”。
上个月，欧盟领导人甚至还表示“同意考虑严格审查来自中国国有企业的投资”。
然而，瑞典等其他欧盟国家则表示，这种做法是在向保护主义靠拢。
按照新的德国法规，在必要的情况下，需防止基础设施运营企业被非欧盟投资者收购。此外，政府在审查交易时花费的时间可以是之前的两倍，即四个月。
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