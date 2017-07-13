中国高端酒店打出“奢华体验”牌

外媒称，中国酒店开始深入挖掘奢华体验。
据英国《金融时报》网站7月11日报道，在上海某废弃采石场中修建的一家酒店即将完工。这是中国豪华酒店行业为扭转命运而进行的众多稀奇古怪的尝试之一。
上海洲际世茂仙境酒店有15层位于地平面以下，其中两层提供能够直接看到水族馆的客房。酒店耗资约5亿美元建造，定于今年完工。它毗邻一个人工湖，旁边还有一个可以举行音乐表演和婚礼的大型平台。
报道称，负责运营这家酒店的洲际酒店集团希望通过再现采石场的工业历史来吸引富有的城市居民。暴露在外的管道是客房的一个特色，而且设计师们正在想办法让客人能够徜徉于地下画廊中。
洲际酒店集团中国设计主管理查德·张（音）说：“它非常工业化。我们基本上想要给客人们一种进入矿井的体验。”
报道称，自从中国发起反腐行动以来，豪华酒店一直举步维艰。反腐所打击的公款旅游和公款宴请此前对豪华酒店行业的增长起到了推动作用。
但是，虽然中小城市仍难以提高在繁荣时期修建的豪华酒店的入住率，但北京、上海等一线城市的豪华酒店已经显现出复苏迹象。近年来，中国对全球奢侈品消费的贡献率停留在30%左右，但中国在“奢华体验”消费中所占的份额却在不断增加。
美国贝恩公司驻上海的合伙人布鲁诺·兰纳说：“酒店、水疗、游轮——我认为这类消费所占的比重越来越大。”
报道称，耗资16亿美元在海南打造的“亚特兰蒂斯”度假酒店将于今年晚些时候开业，它将配备一个巨大的水上乐园。
洲际世茂仙境酒店也将配备一座面向儿童的主题乐园，附近还建有健步道。理查德·张说：“中国人正在寻求各种体验。眼下，人们普遍认为高端酒店已经饱和。但度假型酒店正在迅速增长。”
报道称，洲际酒店集团的这家酒店反映出它做出的调整。即将离任的洲际酒店集团首席执行官苏荣琛（理查德·所罗门斯）以商业会议数量的增加为例指出：“我们的酒店在几年前相当依赖政府业务，而政府业务被削减……我们已经大大减少了对政府业务的依赖。”
洲际酒店集团在中国拥有约300家酒店，并计划在未来几年再开设240家酒店。该集团说，去年它在中国大陆的每间可售客房收入实现了近4%的增幅，其中一线城市的增幅在强劲的企业需求的推动下达到了6.3%。
上述增幅主要是由洲际酒店集团旗下的“智选假日酒店”等中端品牌带来的。苏荣琛说：“它位于‘最有效击球点’，属于中端市场。”
和洲际酒店集团在中国的其他酒店一样，这个项目的资金也来自当地的合作伙伴。洲际世茂仙境酒店由澳大利亚籍华裔富豪许荣茂创立的世茂集团出资建设。
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