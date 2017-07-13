亚洲金融危机20周年 各国夯实外储未雨绸缪

日媒称，给亚洲经济造成重创的1997年货币危机已经过去20年。亚洲各国吸取危机教训，通过增加外汇储备等，加强了对危机的防范。不过，新兴国家货币的价值依然容易受到美国等大国政策变化的影响。
当年货币危机的震中是泰国。
据日本《读卖新闻》7月12日报道，1997年7月2日，遭受对冲基金进攻的泰国央行宣布，放弃将货币泰铢与美元等事实上绑定的固定汇率制，改为由市场决定价格的浮动汇率制。
泰国时任财政部长他侬·比达亚当时在接受《读卖新闻》采访时表示：“由于泰铢主要与美元联动，伴随着美元的升值，泰铢也在升值。在金融市场看来，泰铢币值已超出了与泰国经济实力相匹配的水平，因此成为抛售对象。”
危机随后蔓延至马来西亚、菲律宾和韩国等周边国家。在印尼，经济动荡波及政治，苏哈托总统被迫辞职。
泰国和韩国等国请求国际货币基金组织（IMF）支援。作为提供支援的前提条件，IMF要求这些国家收紧财政政策，实施结构改革，结果导致民众生活水平下降。
亚洲各国在经历危机之后，为避免未来重蹈覆辙，着手构建了安全网。
泰国将用来防范货币暴跌的外汇储备余额增加至1662亿美元（截至2016年末），规模达到20年前的4倍。印尼和韩国等国也大幅增加了外汇储备。
报道称，亚洲各国还削减了对外债务，当时约相当于国内生产总值50%的对外债务，现在降至略高于30%。泰国央行行长威拉泰今年来多次在记者会等场合强调，现在有充足的手段应对危机。
亚洲各国还推进了国际性对策。2000年，东盟与日中韩就创设在发生货币危机时可以互借美元的《清迈倡议》达成协议。2014年，各国将互借额度从1200亿美元倍增至2400亿美元。双边货币互换协定也得到推进。三菱东京日联银行的调查员福地亚希分析称：“货币变动引发整个金融系统和经济危机的风险大幅降低。”
不过，风险并未消失。
2013年5月，美联储只是暗示将缩小量化宽松规模，资金就开始从新兴国家外流，印尼、印度等国货币暴跌。2016年11月，特朗普在美国总统选举中获胜，在美国长期利率出现上涨后，资金再次从新兴国家加速流出。马来西亚货币林吉特和印尼货币印尼盾分别贬值了6.3%和2.9%。
报道称，在亚洲货币危机后影响力大幅提升的中国货币人民币也曾被担心会贬值。但中国政府通过增持人民币和强化资本管制，维持了人民币币值。
国际货币研究所研究员竹山淑乃指出：“新兴国家除了大幅增加外汇储备外，还需要注意对外债务不要过度膨胀。”
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