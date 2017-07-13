日本舰船大到夸张：为造真正航母暗中准备

美国《国家利益》网站7月10日发表美国防务和国家安全专家凯尔·沟上的文章《日本奇怪的无飞机航母》称，在今天各国海军使用的舰船中，有一些最引人注目的是日本舰船。经过60多年时间，日本再度可以把拥有标准长度飞行甲板的大型舰船以及宽敞空间的航空母舰视为海军的一部分。只是不要称之为海军，不要称它们为航空母舰。
日本拥有数艘“直升机驱逐舰”，包括“日向”号驱逐舰及其姐妹舰“伊势”号，还有更大的“出云”号。上述每一艘舰船都极其类似于航空母舰，但出于政治和工程上的考量，这些舰船表面上并不叫航空母舰——今后也永远不会。尽管如此，一旦有需要的话，日本可能会走上建造真正航母的道路。第二次世界大战后，日本宣布放弃战争，不再将其作为施行国家政策的工具。政府授权建立了自卫队，后者是严格用于防御的武装力量。海上自卫队从各方面来讲是一支海军，除了名字不叫海军。它还有一些重要的限制条件：就政策而言，政府禁止建造主要具有进攻特性的武器，特别是航空母舰。
尽管如此，几十年来日本海上自卫队一直寻求恢复海军航空部队。海上自卫队的核心任务是保护日本的海上航道，这使得他们更想拥有航母，甚至是类似于英国皇家海军无敌级轻型航母的舰船。日本海军规划者制定了一个很长的战略来实现这一目标。
未来会如何？日本的海军航空舰船正稳步变得越来越大和更有能力——几乎达到夸张的程度：“出云”号满载排水量为27500吨，长度超过800英尺（约合243米），对一艘直升机驱逐舰来说完全没必要这么大。这暗示日本正在建造越来越大的舰船，以获得经验为最终建造搭载固定翼飞机的真正航母做准备。
假如日本要建造搭载固定翼飞机的航母，他们将如何使用这些航母？最有可能的情况是：为琉球群岛和钓鱼岛上空提供额外的空中掩护，那里的大部分地区由冲绳岛上的一个空军基地来提供支持。不过，除非一艘航母（或者两艘、或者三艘）能够同时将几十架飞机投入空中，否则中国人民解放军空军和海军航空部队总是能从数量上压倒日本海军的空中资产。
最后，日本无法承担建造真正航母所需的费用。目前日本政府的负债总额是其经济规模的两倍。日本的国防预算大约占国内生产总值的1%且增长缓慢。
日本现在正处在一个十字路口。一方面，它具有建造航母的技术能力，并且在美国的帮助下，它能获得世界上最好的舰载飞机。另一方面，日本目前缺乏战略动力来组建这样一支舰队。
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