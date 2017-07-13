“美国优先”将导致G20退化成G0

西班牙皇家埃尔卡诺研究所网站7月11日刊发该所研究员安德烈斯·奥尔特加的文章《从G20到G0：没有特朗普的全球治理？》称，在二十国集团（G20）汉堡峰会上，特朗普“美国优先”的民族主义和保护主义的立场没有造成G20瘫痪，但却在很大程度上掏空了这一机制。但是G20的问题从来不在于说了什么而在于没有说什么，特别是没有做什么。
文章称，本次汉堡峰会已经在一定程度上避免了G20变成G19，但是却不能保证它在未来不会变成G0。“世界分化从未如此剧烈”，法国总统马克龙在汉堡峰会上说。确实如此，但这是一个更加联动的世界，正如汉堡峰会主题所指出的那样。
文章称，那么，谁来领导这个世界？目前来看，没有人，甚至没有一个领导集团。西方国家失去了主心骨，但是西方国家现在不但群龙无首，而且西方国家作为一个彻底的全球化概念，当前美国总统却是一个反全球化者。或许这是暂时的，但是不能忘了特朗普入主白宫的原因，因为一些潜在趋势显示，美国反全球化的根基是深厚的，且出现在特朗普之前。
文章称，汉堡峰会声明指出，G20其他成员的领导人表示，《巴黎协定》是“不可逆转”的，甚至连美国也有部分单位去履行，因为美国有些联邦州、城市和大企业为该协定作出了承诺，以非国家的方式参与全球治理。但是在气候变化领域尤其是其他领域，没有美国的参与很难取得重大成就。
因为“其他”国家不能形成一个联盟，而是有着各自非常不同的利益。然而最重要的是，其他国家要保持一致和贸易一体化。日本与欧盟之间谈判签署自贸协定，就是往前迈进的一大步。这两大经济体代表全球国内生产总值（GDP）的19%和出口产品的38%。日本还试图恢复美国已经放弃的《跨太平洋伙伴关系协定》（TPP），而欧洲也在推动与南方共同市场和非洲的协议。但即使日本和欧盟加起来，也无法形成足够的具有主导性质的全球化能力。
文章称，美国不断加强的保护主义措施并非始自特朗普，但在特朗普任期内更加集中。全球贸易预警处的一份报告显示，特朗普执政6个月期间，美国采取的违背其他国家利益的措施比去年同期增加26%，而G20其他成员并未采取违背美国利益的类似措施。然而至2016年底，仍存在2420项损害美国贸易利益的保护主义措施。也就是说，虽然消除贸易保护主义话题G20年年说，但是G20为世界贸易作出的贡献很少。事实上根据报告，从2008年至今，G20成员已经采取了超过1.1万条保护主义措施。
文章称，不仅仅是贸易、保护主义和应对气候变化问题，特朗普引导美国退出世界合作舞台将会带来地缘政治后果。例如当前的卡塔尔问题、叙利亚问题和“伊斯兰国”组织问题。G20是为协商解决经济问题而成立的，然而在成立将近10年之后，很多成员似乎已经远离了自己原先的经济立场，同时它或许也不是商讨地缘政治问题的最佳论坛。面对当前不断堆积的问题，G20前途堪忧，很有可能在未来变成G0。
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