中国航母可发挥更大外交作用

香港《南华早报》网站7月12日发表题为《军舰有能力并且也经常发挥外交作用》的社论称，香港对中国的航母辽宁舰来说是一个重要的停靠港。为庆祝香港回归20周年，该舰对香港进行了为期5天的访问，此举具有象征意义，关系到威望、爱国主义以及力量投放。11日这艘给人留下深刻印象的航母携其属舰离开了香港。
社论称，在中国，没有哪座城市比香港更加国际化，所以香港是让世人一睹辽宁舰风采的完美舞台。这个航母编队是中国海军的骄傲，是中国实力不断壮大的标志，也较早地揭示了中国有打造远海舰队的志向。现在，辽宁舰在周边地区的训练演习已经常态化，且中国还有航母在建造过程中，因此中国有必要通过增加透明度来缓解周边各国的不安。
社论称，数以千计的香港人获得了参观辽宁舰及3艘属舰的机会。起初中国禁止参观者拍照，后来取消了这条禁令，还允许人们参观辽宁舰的飞行甲板，上面停放着若干架歼-15战斗机和直升机。
社论称，中国军队越是自信，就越会对外坦承自己的活动。香港是一个重要的港口，又是一座国际化的城市，云集了超过100家领事馆，其中许多驻有武官，因此是一个重要的中转城市。航母今后会是中国的重要战略资产，除了在灾害发生时可以支持中国履行国际义务外，还可以保护中国在海外的利益。在这些需求增多的同时，加强互信和理解的愿望也会增强。而香港可以在这个过程中扮演至关重要的角色。
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